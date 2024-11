Besucht ihren Ehemann Sarah Michelle Gellar heizt mit Foto von Dreharbeiten Spekulationen an

Wird Sarah Michelle Gellar für die Fortsetzung des Horrorfilmklassikers "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" vor der Kamera stehen? (lau/spot)

SpotOn News | 28.11.2024, 15:08 Uhr

Sarah Michelle Gellar hat die Dreharbeiten zur "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Fortsetzung besucht. Gehört der Kultstar der 1990er Jahre doch zur Besetzung des Sequels?

Sarah Michelle Gellar (47) hat mit einem Instagram-Beitrag Fan-Spekulationen ausgelöst. Der Filmstar der 1990er Jahre teilte am Donnerstag (28. November) in dem sozialen Netzwerk ein Foto eines Regiestuhls, auf dessen Rückseite "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" aufgedruckt ist. Das Bild ist ganz offensichtlich bei den Dreharbeiten zur Fortsetzung des Kult-Horrorfilms entstanden. Doch wird Gellar in dem sogenannten Legacy Sequel auch mitspielen?

Sarah Michelle Gellar: "Ich bin tot"

Die Antwort lautet vermutlich Nein. Gellar hat aller Wahrscheinlichkeit nach lediglich die Dreharbeiten besucht, da ihr Ehemann, Freddie Prinze Jr. (48), derzeit für "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast 4" vor der Kamera steht. Daneben ist die Schauspielerin nach eigener Aussage mit Jennifer Kaytin Robinson (36), der Regisseurin des Werks, gut befreundet.

Schon im vergangenen Monat schob Gellar Spekulationen über ihre Beteiligung am Sequel/Reboot einen Riegel vor. "Ich bin tot", erklärte sie im Oktober gegenüber "People". Damit nahm Gellar Bezug auf ihre Figur Helen Shivers, die in dem Horrorfilm aus dem Jahr 1997 starb. Damals deutete sie auch bereits an, dass sie sich in inoffizieller Kapazität am Filmset aufhalten könnte.

"Meine beste Freundin [Jennifer Kaytin Robinson] führt Regie, und wir scherzen, dass ich einen inoffiziellen Job habe, nämlich die Kontinuität", erklärte sie. "Ich bin also immer diejenige, die ihr sagt: 'Also, das würde passieren oder das würde mit diesen Figuren nicht passieren', also habe ich eine Art inoffizielle Berufsbezeichnung."

Bei dem noch unbetitelten "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast 4" handelt es sich um ein Reboot, also eine Neuauflage, des Horrorfilmklassikers für ein jüngeres Publikum. Stars wie Madelyn Cline ("Outer Banks", 26), Chase Sui Wonders ("Bodies Bodies Bodies", 28) oder Nicholas Alexander Chavez ("Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez", 25) gehören zum Cast.

Zugleich wird die Geschichte des Originals fortgesetzt – und zurückkehrende Darsteller wie Prinze Jr. oder Jennifer Love Hewitt (45), die sich laut "Deadline" ebenfalls in Verhandlungen über eine Rückkehr befindet, sorgen für Kontinuität innerhalb der Filmreihe.

"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" wurde 1998 mit "Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast" fortgesetzt. Für Teil zwei kehrten damals Hewitt und Freddie Prinze Jr. zurück. Acht Jahre später folgte die weniger erfolgreiche und bislang letzte Fortsetzung "Ich werde immer wissen, was du letzten Sommer getan hast", die direkt im Heimkino erschien. Eine Serie mit dem Titel "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" schaffte es 2021 lediglich auf eine Staffel.