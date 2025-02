Stars Sarah Michelle Gellar „in finalen Gesprächen“ für ‚Buffy‘-Reboot

Sarah Michelle Gellar - Showtime's "Dexter: Original Sin" New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.02.2025, 11:00 Uhr

Die US-Schauspielerin soll zu ihren Wurzeln zurückkehren und wieder als Vampirjägerin vor der Kamera stehen.

Sarah Michelle Gellar befindet sich Berichten zufolge in den letzten Zügen von Verhandlungen für ein ‚Buffy – Im Bann der Dämonen‘-Reboot.

Die Kult-Vampirserie – die von Joss Whedon kreiert und von 1997 bis 2003 ausgestrahlt wurde – soll für eine Fortsetzung auf Hulu zurückkehren. Laut ‚E! News‘ wird das bisher unbetitelte Revival von 20th Television und Searchlight TV als „das nächste Kapitel im Buffyverse“ beschrieben.

Es wird erwartet, dass Gellar ihre Rolle als Buffy Summers wieder aufnimmt, mehr als zwei Jahrzehnte, nachdem die ursprüngliche Serie beendet wurde. Der ursprüngliche Showrunner Whedon soll nach den 2021 aufgetauchten Anschuldigungen wegen Fehlverhaltens nicht mehr dabei sein.

Laut ‚Variety‘ soll sich das kommende Projekt auf eine neue Jägerin konzentrieren, wobei Buffy als wiederkehrende Figur und nicht als Hauptdarstellerin auftreten soll. Es wird erwartet, dass Gellar zusammen mit Gail Berman und Dolly Parton, die alle als ausführende Produzenten an der ursprünglichen Serie beteiligt waren, die Produktion übernimmt. Nora und Lila Zuckerman sollen das Drehbuch für die Serie schreiben und als Showrunner und ausführende Produzenten fungieren.

Gellar selbst äußerte kürzlich, dass eine Neuauflage von ‚Buffy‘ einen jüngeren Star in der Hauptrolle brauchen würde. Gegenüber dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin scherzte die 47-Jährige: „Es ist 20 Jahre her, ich bräuchte also eine Menge Schönheitsoperationen! Ich weiß nicht, ob ich sie anders spielen würde. Buffy ist eine so schöne Figur – das ändert sich nie. Aber ich denke, sie werden jemand Jüngeren nehmen, wenn sie zurückkommt.“