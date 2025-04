Film Die Fortsetzung von ‚Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast‘ ist ‚viel brutaler‘ Der neue Film ‚I Know What You Did Last Summer‘ ist laut Regisseurin Jennifer Kaytin Robinson „viel brutaler“ als der erste Film. Der erste Film – basierend auf dem gleichnamigen Roman von Lois Duncan aus dem Jahr 1973 – kam 1997 in die Kinos. Ein Jahr später folgte der zweite Teil ‚Ich weiß immer noch, […]