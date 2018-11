Sarah Michelle Gellar: Thanksgiving-Shitstorm

Freitag, 23. November 2018 08:15 Uhr

Manchmal geht ein Feiertags-Gruß auch daneben. Schauspielerin Sarah Michelle Gellar erntete im wahrsten Sinne des Wortes in der vergangenen Woche einen Shitstorm, nachdem sie ein Foto anlässlich Thanksgiving (Erntedankfest) gepostet hatte.

Der ehemalige „Buffy“-Star hatte eine Reihe von Dessous-Fotos auf ihrem Account veröffentlicht und schrieb darunter: „Ich werde das hier überall im ganzen Haus aufhängen um nicht zu vergessen, dass ich an Thanksgiving, also am Donnerstag nicht so viel esse“. Der sexy Post brachte ihr mehr als 168.000 Likes ein und auch jede Menge Kommentare – doch nicht nur positive.

Quelle: instagram.com

Obwohl viele ihrer Follower die 41-Jährige für ihre immer noch wahnsinnig gute Figur loben, hielten viele User den Beitrag wohl auch problematisch, da die Schauspielerin damit eine falsche Botschaft rüberbringen könnte. Angeblich könne er sogar Auslöser oder Trigger für Menschen mit Essstörungen sein.

Reaktionen

„Mach das nicht mit dem Thema Essen. Das ist komisch. Poste doch einfach nur die Bilder“, schrieb unter anderem jemand. Ein anderer schrieb: „Diese Bildunterschrift beweist wieder einmal, dass diese Diätkultur über alles geht und dass so viele Frauen diese Denkungsweise schon verinnerlicht haben. Es ist wirklich eine Schande!“

Ein User kommentierte die Fotos so: „Wirklich schockierend, dass eine Frau in ihrer Einflussposition, die auch Mutter ist, so etwas veröffentlicht. Setzten du darauf deinen Wert? Auf die Größe deiner Oberschenkel? Auf deine hervorstehenden Hüftknochen? In diesem Beitrag steht nichts positives. Nur Narzissmus und die sture Theorie, dass Frauen dünn sein müssen, um akzeptiert zu werden. Sie sollten diesen Beitrag entfernen“. Das tat Gellar aber bisher nicht.

In den Kommentaren hieß es außerdem noch: „Ich finde dich großartig und wirklich sehr schön, aber die Bildunterschrift ist ziemlich traurig und enttäuschend. Aber das ist nur meine Meinung und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nur ein Scherz sein soll“.

Viele Follower eilten der Schauspielerin aber auch in Form von Kommentaren zur Hilfe. In dem Posting würde es „nichts böses oder schädliches“ stehen.

„Als ehemalige Magersüchtige und Bulimiekranke sehe ich darin weder etwas Boshaftes noch etwas, das Schaden verursachen könnte. Sie sieht toll aus und sollte nicht nicht so beschämt werden, nur weil sie so aussieht, wie sie aussieht. Lasst sie einfach posten, was sie will und wenn ihr es nicht mögt, dann folgt ihr auch nicht“.

Nach der harschen Kritik an ihrem Posting entschuldigte sich Gellar dann aber doch noch. „Es ist mir aufgefallen, dass einige Leute hier denken, dass ich mit dem Beitrag Bodyshaming betreiben wollte. Das könnte nicht weiter von meinen Absichten entfernt sein. Ich liebe Thanksgiving und leider sind meine Augen oft größer als mein Bauch und ich neige dazu, so viel zu essen, dass es mir danach nicht gut geht. Das war einfach eine scherzhafte Erinnerung daran, es diesmal nicht zu tun“. Sie fuhr fort: „Es tut mir schrecklich leid, dass Leute durch meinen Humor beleidigt wurden. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich niemals jemanden absichtlich beschämen würde.“ (SV)