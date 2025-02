Stars Sarah Michelle Gellars Sohn hat einen Unfall erlitten

Sarah Michelle Gellar- DEXTER: ORIGINAL SIN Premiere - Christina DeOrtentiis/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2025, 09:00 Uhr

Der Junge musste nach einem Vorfall in der Schule ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Sarah Michelle Gellars Sohn musste nach einem Unfall in der Schule ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die 47-jährige Schauspielerin hat mit ihrem Ehemann Freddie Prinze Jr. die Kinder Charlotte (15) und Rocky (12). In einem neuen Interview verriet die einstige ‚Buffy‘-Darstellerin, die erst vor kurzem ein Reboot der beliebten Fantasyserie ins Rollen brachte, dass sie vor einer Weile einen Anruf aus der Schule ihres Sohnes erhielt, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass Rocky sich verletzt habe und ins Krankenhaus eingeliefert wurde, um seine Wunde nähen zu lassen. Im Gespräch mit ‚PEOPLE‘ berichtete Sarah: „Der erste Anruf aus der Schule. Rocky musste in die Notaufnahme. Er hatte einen Unfall und musste am Kopf genäht werden, ein richtig guter Zeitpunkt. Es war eine tolle Woche. Feuer und Verletzungen und Überschwemmungen, ich habe das Gefühl, dass bald die Heuschrecken kommen. Das wird großartig.“

Aktuell arbeitet Gellar gemeinsam mit ihren Co-Stars auf Hochtouren an der Neuverfilmung von ‚Buffy – Im Bann der Dämonen‘. Dass sie die Fans der Serie keinesfalls enttäuschen will, lasse den Druck laut der TV-Ikone teilweise ins Unermessliche steigen. „Es ist nervenaufreibend, denn wir müssen es richtig machen“, erklärte sie im Interview.