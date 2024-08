"Allen geht es gut" Sarah und Dominic Harrison: Ihre dritte Tochter ist da

Sarah und Dominic Harrison bilden eines der erfolgreichsten Influencer-Paare Deutschlands. (ae/spot)

SpotOn News | 05.08.2024, 12:46 Uhr

In den vergangenen Tagen gab Sarah Harrison noch einige Rückblicke auf ihre dritte Schwangerschaft. Am 5. August konnten sie und Ehemann Dominic dann endlich Tochter Alea in die Arme schließen.

Dominic und Sarah Harrison (beide 33) sind zum dritten Mal Eltern geworden. Wie sie auf ihren Instagram-Accounts bekannt gaben, erblickte Tochter Alea am 5. August per Kaiserschnitt das Licht der Welt in Dubai. Bereits im Vorfeld hatten sie Geschlecht und Namen verraten.

Rosa Rauch verkündete, dass es wieder ein Mädchen wird

Es ist nach Mia Rose (6) und Kyla (4) die dritte Tochter für das Influencer-Paar, das in Dubai lebt. Die erneute Schwangerschaft hatten sie am Valentinstag (14. Februar) auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts verkündet. Wenig später luden sie Freunde und Familie zu einer großen Gender Reveal Party ein. In einem Clip vom 8. März ist der Moment zu sehen, wie das Paar rosa Rauch in den Himmel steigen ließ. Im Juli teilten sie dann noch mit, wie ihre jüngste Tochter heißen soll: "Alea" pinselte Dominic Harrison auf den Bauch seiner Frau.

Bereits Mia und Kyla wurden per Kaiserschnitt geholt. In den vergangenen Tagen hatten die Follower bereits fleißig spekuliert, wann Nummer drei kommen werde. Am Montagmorgen meldete sich das aufgeregte Paar dann aus dem Auto: "Heute ist der finale Tag. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus." Einige Stunden später teilten beide am Mittag ein Statement in ihren Storys, untermalt mit Babygeschrei: "Da möchte jemand Hallo sagen. Allen geht es gut und haben es toll überstanden." Auf ein Bild müssen die Follower vorerst noch warten: "Wir ruhen uns jetzt aus und melden uns später bei euch."

2020 ausgewandert

Sarah Harrison, frühere Sarah Nowak, wurde durch ihre Teilnahme bei "Der Bachelor" im Jahr 2015 bekannt. Sie war "Playmate des Jahres" und nahm 2015 an "Promi Big Brother" teil. 2022 gewann sie "Das große Promibacken". Auch abseits vom TV machte sie Karriere: Sie ist mit rund 3,2 Millionen Followern eine der bekanntesten Influencerinnen Deutschlands.

2017 heiratete sie den ehemaligen Basketballspieler und Personal-Trainer Dominic Harrison. Die beiden betreiben seitdem ihren gemeinsamen YouTube-Kanal "Team Harrison". Auch eine Beauty-Marke gründeten sie zusammen. Im November 2017 kam ihre erste Tochter zur Welt, im Juli 2020 folgte Töchterchen Nummer zwei. Seit 2020 lebt die Familie in Dubai.