Sarah und Dominic Harrison wollen anderen bei der Kindererziehung helfen

Die ehemalige „Bachelor“ – Kandidatin Sarah Harrison und ihr Mann Dominic arbeiten an einem Ratgeber für Kindererziehung.

Das Paar zieht gemeinsam die zweijährige Tochter Mia Rose groß. In ihrem Video-Blog „Team Harrison“ dokumentieren die beiden minutiös ihren Alltag und lassen ihre Follower an den kleinen und großen Problemen des (Eltern)-Lebens teilhaben.

Ratgeber-Buch

Mit dem Erziehungsratgeber „#Family goals“ will die Influencerin nun gemeinsam mit ihrem Partner jungen Eltern einige Tipps mit auf den Weg geben. Der Seite „Promiflash“ erzählte Dominic bei den „Place-to-B-Awards“: „Ich wäre froh, wenn wir spontan einen Ratgeber auf den Markt bringen könnten.“

Allerdings stecke hinter dem Projekt eine ganze Menge Arbeit, wie Sarah weiter erläutert: „Eigentlich arbeiten wir daran schon seit Mia da ist. Man lernt jeden Tag so viel, man nimmt selber Tipps und Tricks an. Man sieht so viel und man will es einfach auch den Menschen weitergeben. Deswegen haben wir uns jetzt wirklich seit Anfang des Jahres daran gesetzt, um am 6. Dezember dieses Buch in den Laden zu bringen.“

Damit die kleine Mia Rose später auch in die Fußstapfen ihrer Eltern treten kann, haben die beiden Instagram-Stars bereits einen Account für ihre Kleine angelegt.

Mia hat schon einen Insta-Account

Der Illustrierten „Gala“ verriet Dominic: „Mia hat den Instagram-Account schon lange. Wir haben das gemacht, weil wir, bevor wir damals den Namen bekannt gegeben haben, den Namen für den Account sichern wollten, da wir wussten, dass es sehr viele Fan-Pages gibt. Dementsprechend sind wir da zuvorgekommen.“

Ob das nun wirklich sein muss, bleibt dahingestellt…