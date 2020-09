29.09.2020 20:53 Uhr

Sarah und Dominic Harrison wollen nach Dubai ziehen

Die YouTuber Sarah und Dominic Harrison werden mit ihren beiden Töchtern nach Dubai umziehen. Das verkündete das Paar in einem neuen Video.

Sarah (29) und Dominic Harrison (29) wollten ihre Fans nicht länger auf die Folter spannen: Das YouTuber-Paar hat in seinem neuesten Video verkündet, dass es mit seinen beiden Töchtern nach Dubai auswandern möchte.

Ab jetzt wolle das Paar seine Fans bei den nächsten Schritten mitnehmen. „Durch die aktuelle Situation ist alles ein wenig schwieriger, andererseits haben wir auch ein paar Vorteile“, erklärt Sarah Harrison über ihre Umzugspläne in der Corona-Pandemie. „Es ist machbar und wir wollen es durchziehen“, fügt ihr Mann hinzu. Dass es den beiden sichtlich ernst ist, wird in dem Video deutlich: Das Paar zeigt einen Stapel an bereits gepackten Umzugskartons. Die genauen Beweggründe für den Abschied aus Deutschland wolle das Paar in einem separaten Video noch verraten.

Sarah und Dominic Harrison heirateten wenige Tage vor der Geburt ihrer ersten Tochter Mia Rose Ende November 2017. Ende Juli 2020 kam dann Töchterchen Kyla zur Welt.

(jom/spot)