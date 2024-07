"Habe fünf Jahre keine Beziehung gehabt" Sarah Wiener: Die Politikkarriere zerstörte ihr Liebesleben

Der Politikbetrieb in Brüssel verschlang Sarah Wieners Energie vollends. (lau/spot)

SpotOn News | 21.07.2024, 18:00 Uhr

Star-Köchin Sarah Wiener saß fünf Jahre lang im Europaparlament. Ihre politische Tätigkeit ließ ihr keine Zeit und Energie für die Liebe, enthüllte die 61-Jährige jetzt in einem Interview.

In den 2010er Jahren war Star-Köchin Sarah Wiener (61) beinahe allgegenwärtig im deutschen Fernsehen. Doch im Jahr 2019 zog die Deutsch-Österreicherin für die österreichischen Grünen ins Europäische Parlament ein. Gegenüber der "Bild"-Zeitung blickte Wiener nun auf ihre Politikkarriere zurück, und resümierte: "Fürs Privatleben ist es schwierig. Ich habe es nicht gut hinbekommen. Ich habe in den vergangenen fünf Jahren keine Beziehung gehabt."

Politikkarriere zerstörte Sarah Wieners Liebesleben

Die 61-Jährige, die von 2008 bis 2014 mit dem Schauspieler Peter Lohmeyer (61) verheiratet war, hat 2024 nicht noch einmal für die Europawahl kandidiert. Im Rückblick bemerkt sie, dass ihr in den vergangenen Jahren durch ihre politischen Tätigkeiten die "Energie" für die Liebe und eine Beziehung gefehlt hätten, da sie in dem Zeitraum "sehr fokussiert" gewesen sei. "Liebe braucht eben Zeit zu zweit", so Wiener, doch jetzt, nach dem Ende ihrer Brüsseler Laufbahn, könne sie sich "aber vorstellen, dass sich das jetzt auch wieder ändert".

Für die Zukunft kann sich die Fernsehköchin, die durch Formate wie "Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener" bekannt geworden war, durchaus eine Rückkehr ins TV vorstellen. "Ich bin im ZDF bei 'Der Quiz-Champion' als Ernährungsexpertin zu sehen. Was mir so viel Freude macht", verrät sie. Zu ihrer Fernsehzukunft hat sie auch bereits klare Vorstellungen. "Es sollte freudvoll unterhalten und dennoch informieren, das wünsche ich mir. Es muss doch etwas geben zwischen Einschlaf-Fernsehen und Krawall-TV", so Wiener.