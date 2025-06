Stars Sarita Choudhury: Sie findet sich ’nicht so selbstbewusst‘ wie ihre ‚And Just Like That‘-Serienfigur

Sarita Choudhury - And Just Like That premiere - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2025, 16:00 Uhr

Die Schauspielerin verriet, dass sie nicht so selbstbewusst wie ihre Serienfigur sei.

Die dritte ‚And Just Like That‘-Staffel steht in den Startlöchern – und mit ihr kehren nicht nur Carrie, Miranda und Charlotte zurück, sondern auch die neuen Gesichter, die das ‚Sex and the City‘-Universum in den letzten Jahren bereicherten.

Eine Figur sticht dabei besonders hervor: Seema Patel, die von Sarita Choudhury gespielt wird.

Seit ihrem ersten Auftritt hat sich Seema zur heimlichen Favoritin vieler Fans entwickelt. Die selbstbewusste, scharfzüngige Maklerin bringt frischen Wind in die Welt der ikonischen New Yorkerinnen. In der aktuellen Staffel der Show wird Seemas Reise noch persönlicher, verletzlicher – und überraschend emotional, wie Choudhury im aktuellen Interview mit der Agentur teleschau erzählt: „Ich glaube, für Seema geht es in dieser Staffel darum, ihre eigenen Vorstellungen von Liebe und auch von Erfolg neu zu hinterfragen. Vielleicht steckt ihr Glück gar nicht dort, wo sie es bisher immer vermutet hat.“ Dass die Schauspielerin mit ihrer Figur so sehr berührt, liegt auch daran, dass sie selbst einen klaren Blick auf Seema hat – und auf sich selbst. Die Britin, die in der Vergangenheit in Filmen wie ‚Mississippi Masala‘ oder ‚Evil Eye‘ brillierte, ist privat deutlich leiser als ihre Serienfigur. Die Prominente verriet: „Ich bin nicht so selbstbewusst wie Seema. Ich hinterfrage vieles – vor allem mich selbst – und sage meine Meinung erst, wenn ich wirklich ganz sicher bin, dass ich auch dahinterstehe.“ Wer ihr derweil am Set besonderen Halt und wertvolle Ratschläge gegeben hat? Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker. Sarita schwärmte: „Sie ist einfach unglaublich präsent als Mensch. Wenn man mit ihr spricht, hat man das Gefühl, sie sieht dich wirklich.“ Staffel 3 von ‚And Just Like That‘ startet am 30. Mai bei Sky und WOW.