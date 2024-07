Gerüchte gab es schon länger Sascha Hehn bestätigt: Er ist seit zwei Jahren verheiratet

Sascha Hehn mit seiner Frau Gloria bei einem gemeinsamen Auftritt. (hub/spot)

SpotOn News | 24.07.2024, 13:52 Uhr

Gerüchte gab es schon länger, nun hat Sascha Hehn bestätigt, dass er geheiratet hat. Auch warum er dies zwei Jahre lang geheim hielt, verriet der Schauspieler.

Sascha Hehn (69) hat nach langen Spekulationen bestätigt, dass er bereits eine Weile verheiratet ist. Dem Magazin "Bunte" sagte der Schauspieler: "Ja, wir haben geheiratet und das bereits 2022!" Ehefrau Gloria (51) fügte hinzu: "Ja, wir sind sehr glücklich."

Hochzeit im engsten Familienkreis

Auch warum er sein Eheglück bisher nicht öffentlich machte, verriet der 69-Jährige: "Wir leben eigentlich zurückgezogen", sagte er "Bunte", "wir wollten unser Glück für uns genießen und es nicht an die große Glocke hängen." Das Paar soll bereits seit mehr als elf Jahren liiert sein, sie brachte dem Bericht zufolge einen bereits erwachsenen Sohn mit in die Ehe.

Die Hochzeit sei eine "ganz schnelle Entscheidung, innerhalb von vier Tagen" gewesen, erklärt der ehemalige "Traumschiff"-Kapitän weiter: "Nachdem wir den Entschluss gefasst hatten, konnten wir uns im Standesamt in Traunstein im engsten Familienkreis das Jawort geben."

Seit den 1980er Jahren ein TV-Star

Für Sascha Hehn ist es die erste Ehe. Der Schauspieler startete seine Karriere bereits in den 1960er-Jahren. Bekannt wurde er in den 1980er-Jahren dann durch seine Rollen als Dr. Udo Brinkmann in "Die Schwarzwaldklinik" und als Chefsteward Viktor Burger in der TV-Reihe "Das Traumschiff". Im Januar 2014 kehrte Hehn zu seiner Erfolgsrolle zurück und trat die Nachfolge von Siegfried Rauch (1932-2018) als Kapitän Victor Burger auf dem "Traumschiff" an. 2018 gab er die Rolle wieder ab, die letzte Folge mit ihm war 2019 zu sehen.