Halloween-Special ab dem 21. Oktober Sasha bei „LOL: Last One Laughing“: Roher Spargel gegen den Lachanfall

Musiker Sasha zieht bei "LOL: Last One Laughing" alle Register, um das Lachen zu unterdrücken. (eyn/spot)

SpotOn News | 21.10.2024, 10:30 Uhr

Ab dem 21. Oktober startet das Halloween-Special von "LOL: Last One Laughing" bei Amazon Prime. Musiker Sasha wagt sich in der Nicht-Lachen-Challenge in fremde Comedy-Gefilde. Am Ende konnte ihm nur noch roher Spargel gegen das Lachen helfen, verrät er im Interview.

Bei "LOL: Last One Laughing" wird es gruselig! Ab dem 21. Oktober sind bei Amazon Prime die drei Episoden des Halloween-Specials abrufbar. Unter den Kandidaten der Nicht-Lachen-Challenge von Gastgeber Bully Herbig (56) ist auch Sänger Sasha (52), der sich mit dem Comedy-Format auf fremdes Terrain begibt.

Im Team mit Annette Frier (50) wird der Musiker versuchen, drei Stunden auf engstem Raum nicht zu lachen – und das natürlich vor gruseliger Halloween-Kulisse. Die Herausforderer sind Mirja Boes (53) und Torsten Sträter (58), Palina Rojinski (39) und Olaf Schubert (56) sowie Bill und Tom Kaulitz (35). Bis auf die Tokio-Hotel-Zwillinge und Sasha haben alle Kandidaten bereits "LOL"-Erfahrung, Boes und Sträter konnten sogar schon eine Staffel gewinnen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Sasha, wie er die Herausforderung angegangen ist und was roher Spargel damit zu tun hat.

Hauptberuflich sind Sie im Gegensatz zu den meisten anderen kein Comedian. Ist das ein Nachteil gewesen?

Sasha: Wenn es Comedians generell leichter fällt, nicht zu lachen, war ich klar im Nachteil (lacht). Ich musste mich wirklich sehr doll konzentrieren… das sieht man mir auch an.

Wen haben Sie als Ihre größte Lachgefahr vermutet?

Sasha: Alle waren wirklich sehr, sehr witzig auf ihre eigene Art, aber mein Angstgegner war im Vorfeld Olaf Schubert. Der trifft wirklich sehr häufig und vor allem unverhofft mitten in mein Humorzentrum.

Hatten Sie eine spezielle Strategie, um nicht zu lachen?

Sasha: Ich hatte irgendwie vergessen, dass es so etwas braucht. Von anderen habe ich gehört, dass es hilft, wenn man an irgendwas knabbert… in Ermangelung an schnellen oder kreativen Alternativen habe ich dann rohen grünen Spargel genommen.

Wie war es für Sie, mit Annette Frier ein Team zu bilden? Kannten Sie sich schon vorher gut?

Sasha: Wir kannten uns vorher, haben uns aber über die Vorbereitung noch mal neu und viel besser kennengelernt. Da gab es wirklich viele schöne und lustige Momente.

Wie würden Sie Annette Friers Humor beschreiben?

Sasha: Oh… Vorsicht, ihr Humor ist sehr spontan, wie aus der Pistole geschossen und immer on Point!

Wie ist Ihr Verhältnis zu Halloween? Stehen Sie auf gruselige Dinge?

Sasha: Ich liebe Halloween, bin aber superschreckhaft. Ich liebe es, mir gruselige Kostüme anzuziehen und die "Trick or Treat"-Kids zu erschrecken (lacht).