Sasha Pieterse brauchte sieben Jahre für ihr Kochbuch

Sasha Pieterse wird ein Kochbuch veröffentlichen. Die Schauspielerin ist am besten für ihre Darstellung der Alison DiLaurentis in der Serie ‚Pretty Little Liars‘ bekannt. Nun ist sie allerdings unter die Buchautoren gegangen. Ihr Kochbuch ‚Sasha in Good Taste‘ (zu Deutsch: Sasha im Guten Geschmack) soll im Oktober herauskommen.

Die Vorbereitungen dafür dauerten ganze sieben Jahre. “Ich habe an diesem Kochbuch tatsächlich etwa sieben Jahre lang gearbeitet, es ist also schon eine ganze Weile in Arbeit. Ich bin einfach so aufgeregt, dass ich es bald wirklich einfach in den Händen halten kann, weil es so lange dauerte, es zu machen und das macht das Ganze dann einfach wertvoll“, sagt die Blondine im Gespräch mit dem Magazin ‚Us Weekly‘.

Das Hauptaugenmerk des Buches liegt darauf, dem Leser die perfekte Anleitung für eine Party und das passende Essen dafür zu liefern. „Die erste Hälfte des Buches sind Häppchen wie Tapas, Desserts und Cocktails. Die zweite Hälfte befasst sich mit der Planung und Durchführung deiner Party. Es ist eine Menge Kreativität, viele Informationen, wie man Zeit mit seinen Lieben verbringen und trotzdem eine großartige Party – egal wie groß oder klein – schmeißen kann.“