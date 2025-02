Erfolgsformat wird ausgebaut „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ ab März auch immer samstags

Das Moderations-Team des "Sat.1-Frühstücksfernsehen": (v.l.n.r.) Alina Merkau, Daniel Boschmann, Matthias Killing, Karen Heinrichs, Christian Wackert, Marlene Lufen. (dr/spot)

SpotOn News | 02.02.2025, 13:15 Uhr

Das deutsche Frühstücksfernsehen wächst: Ab 1. März zeigt der Privatsender Sat.1 sein beliebtes Morgenmagazin auch samstags. Alina Merkau und Benjamin Bieneck feiern gemeinsam mit allen Experten die erste Ausgabe.

Eine erfolgreiche Sat.1-Marke wird weiter ausgebaut: Ab dem 1. März 2025 wird das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" erstmals an sieben Tagen in der Woche ausgestrahlt. Das gab der Privatsender am Sonntag bekannt. Das beliebte Morgenmagazin, das wochentags bereits ab 5:30 Uhr startet, ist dann auch samstags von 9 bis 12 Uhr live zu sehen.

"Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer lieben unser Frühstücksfernsehen genau wie wir", erklärt Sat.1-Senderchef Marc Rasmus. Die Sendung sei trotz intensiver Konkurrenz bei allen Altersgruppen Marktführer. "Im Januar erzielte die Sendung bei dem jüngeren Publikum den höchsten Marktanteil seit 2006. Da ist es nur konsequent, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch samstags bei ihrem Start ins Wochenende zu begleiten."

Service steht im Mittelpunkt

Die neue Samstagsausgabe wird sich inhaltlich von den Werktagsfolgen unterscheiden und ganz im Zeichen von Service-Themen stehen. Im Fokus stehen unter anderem Heimwerk-Projekte, DIY-Ideen fürs Zuhause, aktuelle Modetrends sowie Angebote aus Gartencentern und Supermärkten.

Den Startschuss für das "Frühstücksfernsehen am Samstag" geben am 1. März Alina Merkau (38) und Benjamin Bieneck (41), die von allen Experten der Sendung unterstützt werden. In den weiteren Ausgaben werden sich die bekannten Gesichter wie Marlene Lufen (54), Karen Heinrichs (50), Daniel Boschmann (44), Matthias Killing (45) und Christian Wackert (35) abwechseln.

Die Entscheidung ist nicht der erste Versuch, das Format auch samstags zu etablieren. Sowohl im Mai und Juli 2007 als auch von Juli bis September 2009 sendeten Lufen und Co. von 9 bis 11 Uhr am ersten Wochenendtag. Damals jedoch nicht live und es gab keine Studiogäste. Seit Oktober 2021 wird mittlerweile von 9 bis 12 Uhr zudem das "Sat.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag" ausgestrahlt.

Das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" ist seit 1987 fester Bestandteil des deutschen Fernsehens. Was damals als "Guten Morgen mit Sat.1" startete, hat sich über die Jahre zu einem der erfolgreichsten Formate des Senders entwickelt. Die neue Samstagsausgabe ist sowohl im linearen Fernsehen als auch beim Streamingdienst Joyn zu sehen.