Neues Format "Lenßen hilft" Sat.1 holt Ingo Lenßen ins Programm zurück

Ingo Lenßen ist zurück im Nachmittagsprogramm von Sat.1. (dr/spot)

SpotOn News | 20.10.2024, 11:44 Uhr

Ein altbekanntes Gesicht kehrt ins Sat.1-Nachmittagsprogramm zurück: Bereits ab November ist Ingo Lenßen im neuen Format "Lenßen hilft" zu sehen. Auch "Auf Streife" bekommt eine Neuauflage verpasst.

Vor rund zwei Jahren ließ der Privatsender Sat.1 mit einem Strategie-Wechsel aufhorchen. Man wollte unter dem alten Senderchef Daniel Rosemann (44) weg vom Scripted-Reality am Nachmittag. In der Folge wurden verdiente Formate wie "Auf Streife", "Klinik am Südring", "Lenßen übernimmt" und "K11" abgesetzt. Doch der neue Sat.1-Boss Marc Rasmus (51) leitet nun die Rolle rückwärts ein. Wie er in einem Interview mit dem Branchendienst "DWDL" bekannt gab, werden im November sowohl Ingo Lenßen (63) als auch "Auf Streife" ins Nachmittagsprogramm von Sat.1 zurückkehren.

Video News

"Wir geben unseren Zuschauerinnen und Zuschauern am Nachmittag wieder die etablierten Programme und Gesichter, die sie mögen und gern sehen wollen", so Rasmus in dem Gespräch. Konkret heißt dies, dass auf dem Sendeplatz um 15:00 Uhr "Auf Streife – Die neuen Einsätze" und "Lenßen hilft" laufen werden. Letzteres zeige den beliebten TV-Rechtsanwalt Ingo Lenßen in Aktion, wie er an der Seite seiner Mandanten um Gerechtigkeit kämpfe.

Im Rechtsberatungs-Bus: Ingo Lenßen geht zu den Leuten

Im Zentrum stehe ein Rechtsberatungs-Bus, der auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums stünde, heißt es weiter. Lenßen begleite von dort aus diejenigen, "die sonst auch in ausweglosen Situationen nicht den Weg in eine Kanzlei finden würden, ihre rechtlichen Möglichkeiten nicht kennen, nicht die nötigen finanziellen Mittel haben oder zu emotionalisiert sind, um sich eigenständig Hilfe zu suchen". Lenßen wird dabei von der Anwältin Lisa Cramer und dem Studenten Lennart Hartmann unterstützt.

Der echte Rechtsanwalt Ingo Lenßen startete Anfang der 00er-Jahre seine TV-Laufbahn in der Sat.1-Serie "Richter Alexander Hold" als dortiger Strafverteidiger. Ab 2003 hatte er seine erste eigene TV-Show, "Lenßen & Partner". Es folgten mehrere Scripted-Reality-Formate, in denen seine Arbeit als Rechtsbeistand gezeigt wurde. Bis heute betreibt er parallel eine echte Anwaltskanzlei in Bodman-Ludwigshafen, die sich auf Strafrecht, Gesellschaftsrecht und Erbrecht spezialisiert hat.