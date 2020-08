06.08.2020 10:59 Uhr

„Savage Love“ von Jason Derulo und Jawsh 685 ist der Sommerhit 2020

Der Song "Savage Love" von Musikproduzent Jawsh 685 und Sänger Jason Derulo ist offiziell zum Sommerhit 2020 gekürt worden. Die Wahl war aber nicht einfach.

Deutsche Musik-Fans haben jetzt ganz offiziell ihren Sommerhit 2020. Der Song heißt „Savage Love (Laxed – Siren Beat)“ und stammt von dem neuseeländischen Musikproduzenten Jawsh 685 und dem bekannten US-Sänger Jason Derulo (30). GfK Entertainment, die die Offiziellen Deutschen Charts ermitteln, erklären, dass das Lied alles biete, was einen Sommerhit auszeichnet: „Eine eingängige Melodie, ein einfacher Text, ein tanzbarer Rhythmus und er verbreitet gute Laune und Urlaubsstimmung.“

Alleine in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden zu dem Song demnach mittlerweile 284.000 Tanz-Videos auf der angesagten Plattform TikTok erstellt. Die Wahl sei allerdings in diesem Jahr nicht einfach gewesen, erklärt Dr. Mathias Giloth, Managing Director GfK Entertainment: „Corona-bedingt haben wir keinen unbeschwerten Sommer und die Stimmung am Strand der Urlaubsregionen ist gedämpfter.“

Ein würdiger Nachfolger

Trotzdem sei „Savage Love“ ein würdiger Nachfolger für „Señorita“ von Shawn Mendes (21) und Camila Cabello (23), dem Gute-Laune-Song, der im vergangenen Jahr zum Sommerhit gewählt wurde. Während „Savage Love“ im Juni in die Offiziellen Deutschen Single-Charts einstieg und bis auf Platz zwei klettern konnte, führt das Lied die Charts in Österreich und der Schweiz hingegen an.

(wue/spot)