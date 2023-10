Beauty & Fashion Scarlett Johansso: Sie litt unter schlimmer Akne

Bang Showbiz | 10.10.2023, 16:00 Uhr

Scarlett Johansson hatte in ihrer Jugend mit Akne „zu kämpfen“.

Die 38-jährige Schauspielerin gab zu, dass sie in ihren späten Teenagerjahren unter Hautproblemen litt und „schmerzhafte Erinnerungen“ hatte, als sie sich kürzlich alte Bilder von sich ansah.

Sie erzählte ‘Stylist’: „Ich habe immer mit Akne gekämpft. Mein Bruder hat mir gerade Fotos von mir bei einer Familienfeier gezeigt, als ich wahrscheinlich 19 oder 20 war, und meine Hautqualität ist ganz anders. Als ich das Foto sah, kam alles wieder hoch. All diese schmerzhaften Erinnerungen. Ich habe so lange Zeit mit meiner Haut gekämpft.” Damals habe Scarlett alles mögliche ausprobiert, um ihre Haut in den Griff zu bekommen. Aus heutiger Sicht war sie jedoch viel zu aggressiv zu ihrer Haut. ”Aber das war, als ich noch jünger war, und die Botschaft, die damals über Akne verbreitet wurde, lautete, dass die Haut schmutzig und verdreckt sei und man die Unreinheiten durch Waschen loswerden könne. Das war alles so negativ – und auch falsch. Zu diesem Zeitpunkt verwendete ich jedes Produkt, das mir verschrieben wurde und das ich in den Medien sah. Ich durchlief diese Zyklen, in denen die Akne ausgetrocknet wurde und dann all diese Rötungen und Reizungen auftraten. Es war ein ständiger Kreislauf. Dann, als ich Mitte bis Ende 20 war, konnte ich einfach nicht mehr. Ich fing an, konsequent sanfte Produkte zu verwenden und Feuchtigkeit zu spenden, und innerhalb einer Woche war meine Haut ganz anders.“

Die ‚Black Widow‘-Darstellerin hat jetzt die Hautpflegemarke ‚The Outset‘ ins Leben gerufen und erklärte, dass alle ihre Freunde begeistert waren, als sie von ihrem neuen Unternehmen hörten. Sie fügte hinzu: „Es ist lustig, denn als ich meinen Freunden erzählte, dass ich eine Hautpflegelinie gründe, sagten sie: ‚Endlich!‘ Für sie war es also [schon immer absehbar], aber ich hätte mir nie vorstellen können, in die Welt der Start-ups einzutreten.“ Es sei eine Herausforderung gewesen, jedoch auch eine lohnende Erfahrung.