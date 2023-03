Mit vielen weiteren Stars Scarlett Johansson freut sich über eine neue spannende Rolle!

Scarlett Johansson bei einem Auftritt in Los Angeles. (hub/spot)

Bang Showbiz | 07.03.2023, 12:00 Uhr

Die Stars sollen in den Gesprächen sein, um in einem neuen Netflix-Film von Regisseurin Nancy Meyers mitzuspielen.

Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Michael Fassbender und Owen Wilson sollen in den Gesprächen sein, um in einem neuen Netflix-Film von Regisseurin Nancy Meyers mitzuspielen.

Der Big-Budget-Film trägt derzeit den Arbeitstitel „Paris Paramount“ und wird die Geschichte eines herausragenden Filmemacher-Duos erzählen, die am Set wieder widerwillig zusammenarbeiten, nachdem sie sich zuvor ineinander verliebten und dann wieder entliebten.

Schauspielerverträge müssen noch besiegelt werden

Meyers wird die Regie bei dem Projekt nach ihrem eigenen Drehbuch führen und fungiert zudem als Produzentin des Films, der ihren ersten Auftritt hinter der Kamera seit „The Intern“ von 2015 mit Robert De Niro und Anne Hathaway markiert. Insider gehen davon aus, dass die Schauspielerverträge für „Paris Paramount“ noch besiegelt werden müssen, da das Budget für das Projekt derzeit noch ausgearbeitet wird. Netflix kommentierte die Neuigkeiten bisher jedoch noch nicht.

Scarlett über Sexualisierung in jungen Jahren

Unterdessen hatte Scarlett vor kurzem darüber gesprochen, dass sie in ihren jungen Jahren Angst davor hatte, als Schauspielerin in eine Schublade gesteckt zu werden. Scarlett verriet: „Ich bin irgendwie zu einer Art Genie geworden, und ich denke mir, das gehört dazu – junge Mädchen wie sie werden wirklich objektiviert, und das ist einfach eine Tatsache. Ich habe ‚Lost in Translation‘ und ‚Das Mädchen mit dem Perlenohrring‘ gemacht und zu diesem Zeitpunkt war ich 18, 19 und ich kam gerade zu meiner eigenen Weiblichkeit und entdeckte meine eigene Begehrlichkeit und Sexualität.“