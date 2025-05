Film Scarlett Johansson ist sich über Zukunft als Regisseurin ’nicht sicher‘

Scarlett Johansson at Fly Me To The Moon premiere in New York City - Getty - July 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2025, 11:00 Uhr

Die Hollywood-Beauty fühlt sich sowohl vor als auch hinter der Kamera wohl.

Scarlett Johansson weiß nicht, ob sie sich künftig eher auf die Regie oder auf die Schauspielerei konzentrieren möchte.

Die Hollywood-Darstellerin hat kürzlich mit dem Drama ‚Eleanor the Great‘ ihr Regiedebüt gegeben – allerdings weiß sie noch nicht, ob ihre langfristige Zukunft vor oder hinter der Kamera liegt. Auf die Frage, ob der Film für sie einen Neuanfang darstelle, sagte sie gegenüber ‚Collider‘: „Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden sehen. Meine Absicht ist es, an Projekten zu arbeiten, die ich mir selbst im Kino ansehen würde – egal ob das ‚Jurassic World‘ oder so ein Film wie dieser ist.“

Die blonde Schönheit räumte ein, dass ihr auch „der kommerzielle Aspekt“ wichtig sei. „Würde sich das Publikum das ansehen wollen? Ist das im Allgemeinen interessant? Das sind Dinge, auf die ich achte und die mir am Herzen liegen. Also – wir werden sehen“, erklärte sie.

Scarlett ist eine der bestbezahlten Schauspielerinnen Hollywoods. Ein Ende ihrer beeindruckenden Karriere ist noch lange nicht in Sicht. „Ich bin definitiv weiterhin als Schauspielerin verfügbar – das soll bitte groß gedruckt werden!“, betonte sie.

Die 40-Jährige ist stolz auf ihr Regiedebüt und macht sich nach eigenen Aussagen keine Sorgen über Kritikerurteile. „Ich bin so daran gewöhnt, wie man es nur sein kann, denke ich. Man wird nach anderen Maßstäben beurteilt – das ist okay. Damit kann ich umgehen“, enthüllte sie. „Etwas zu schaffen, das berührt, ist für mich unglaublich befriedigend.“ Die Schauspielerin fügte hinzu: „Wenn du im Kino sitzt und ich bringe dich zum Weinen – das ist das Erfüllendste, was ich erreichen kann, ganz gleich, was sonst dabei herauskommt.“