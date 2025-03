Stars Scarlett Johansson: Keine Selfies mit Fans

Scarlett Johansson - October 2023 - Avalon - Golden Heart Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.03.2025, 14:00 Uhr

Scarlett Johansson „beleidigt“ ihre Fans, indem sie sich weigert, Selfies mit ihnen zu machen.

Die 40-jährige Hollywood-Schauspielerin ist sehr privat und gibt zu, dass sie nicht anhält, um Fotos mit Anhängern zu machen, wenn diese sich ihr nähern, wenn sie nicht arbeitet.

Sie sagte der Zeitschrift ‚InStyle‘: „Das beleidigt wirklich viele Leute. Das heißt natürlich nicht, dass ich es nicht zu schätzen weiß, dass die Leute Fans sind oder sich freuen, mich zu sehen. Aber ich sage den Leuten immer: ‚Ich arbeite nicht‘. Ich möchte nicht damit identifiziert werden, dass ich in dieser Zeit und an diesem Ort mit euch bin. Ich mache mein eigenes Ding.“ Sie fügte hinzu: „Ich bin gerne in meinen eigenen Gedanken, die nichts damit zu tun haben, was andere Leute von mir denken. Ich mag es nicht, selbstbewusst zu sein.“ Scarlett verriet weiter, dass sie mit Popstar Chappell Roan mitfühlt, die offen über ihren Kampf mit dem Leben im Rampenlicht gesprochen hat. „Wie jeder andere auch, habe ich mich im Sommer in sie verliebt. Sie hat sehr offen darüber gesprochen, wie schwer es war, sich an den Ruhm zu gewöhnen“, so Johansson weiter.

Erst kürzlich hat die ‚Lost in Translation‘-Darstellerin zugegeben, dass es eine „befreiende“ Erfahrung war, im November 40 zu werden, weil sie sich weniger um die Meinung anderer Leute über sie kümmert.