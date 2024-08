Beauty & Fashion Scarlett Johansson über ihre Must-Haves

Scarlett Johansson at Fly Me To The Moon premiere in New York City - Getty - July 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.08.2024, 16:00 Uhr

Scarlett Johansson verriet alle ihre Must-Haves in Sachen Beauty, von ihrem besten Duschgel bis hin zu ihrem Favoriten, wenn es um Mascara geht.

Die 39-jährige Schauspielerin, die im Jahr 2022 ihre eigene The Outset-Hautpflegelinie auf den Markt brachte, enthüllte in einem Interview mit der ‚New York Times‘ die Beauty-Produkte, die für sie essentiell sind.

Der ‚Lost In Translation‘-Star ist eine begeisterte Anhängerin der Molton Brown-Duschgels und teilt das Bade- und Duschgel Coastal Cypress und Sea Fennel der Marke mit ihrem Ehemann Colin Jost. Zu ihrer Pflegeroutine gehört zudem ein Peeling mit dem Microderm Instant Glow Body Polish von Gwyneth Paltrows Marke Goop, sowie das Himalayan Salt Scalp Scrub Shampoo. Scarlett verriet auch ihre liebsten Make-up-Produkte und ist ein großer Fan von Dior Beauty, Anastasia Beverly Hills und Charlotte Tilbury. Die Prominente erklärte gegenüber der Publikation: „Normalerweise verwende ich den Dior Backstage Flash Perfector Concealer, den Diorshow Maximizer 4D Lash Primer und den Diorshow Iconic Overcurl Mascara. Manchmal mische ich ein paar Tropfen des Dior Concealers mit unserem [The Outset]-Serum als transparente Abdeckung. Meine Augenbrauen schminke ich mit der Anastasia Beverly Hills Dipbrow Pomade. Normalerweise trage ich tagsüber keinen Lippenstift, aber manchmal benutze ich abends Charlotte Tilburys Lippenstift in Very Victoria oder Pillow Talk.“ Scarlett fügte hinzu, dass sie den Lancome Bi-Facil Double Action Makeup Remover verwendet, da sie feststellte, dass dies das einzige Produkt ist, das ihre Haut nicht reizt.