Film Scarlett Johansson zu Tränen gerührt vom Drehbuch für ‚Eleanor The Great‘

Scarlett Johansson at Fly Me To The Moon premiere in New York City - Getty - July 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.05.2025, 11:00 Uhr

Scarlett Johansson war zu Tränen gerührt vom Drehbuch zu ‚Eleanor The Great‘.

Die 40-jährige Schauspielerin tritt hinter die Kamera und übernimmt die Rolle der Regisseurin für das kommende Drama. Die Handlung folgt einer alten Frau aus Florida (June Squibb), die in New York City eine ungewöhnliche Freundschaft mit einer 19-jährigen Studentin (Erin Kellyman) schließt.

Johansson verriet nun, dass sie in dem emotionalen Drehbuch, das sie an Filme vergangener Jahrzehnte erinnert, eine „große Möglichkeit“ sah. Gegenüber ‚Deadline‘ sagte sie: „Als ich es las, habe ich geweint, und das passiert fast nie.“ Aber manchmal kommt auch der Schauspielerin ein Drehbuch unter, das so bewegend ist, dass es sie zu Tränen rührt. „Als ich ‚Jojo Rabbit‘ las, habe ich geweint. Manchmal bewegt einen ein Skript auf diese Weise, was außergewöhnlich ist.“ Das gleiche galt für ‚Eleanor The Great‘: „Ich konnte sehen, dass darin eine große Möglichkeit lag. Ich dachte: ‚Oh, ich glaube, ich könnte diese Geschichte erzählen.‘ Es erinnerte mich so sehr an den Independent-Film von Mitte bis Ende der 90er-Jahre.“ Johansson sei selbst ein Kind der 90er gewesen und arbeitete gerne in diesem Bereich: „Zu dieser Zeit arbeitete ich im Independent-Film, und ich habe in dieser Zeit viele Filme gesehen, die von den 90ern bis in die frühen Nullerjahre gingen, wie ‚Crossing Delancey‘ und solche Filme, die ich als Kind geliebt habe. Richard LaGravenese hat einen großartigen Film namens Living Out Loud gemacht, und dann auch bestimmte Woody-Allen-Filme aus dieser Zeit, die Filme sind, zu denen ich mich als Fan hingezogen fühle.“