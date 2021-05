„Schäm dich“: Israelische Regierung kritisiert Bella Hadid

17.05.2021 17:08 Uhr

Das US-Model Bella Hadid soll sich auf einer Demonstration antisemitisch geäußert haben. Das sorgt nun für Kritik von der israelischen Regierung.

Die Teilnahme des US-Models Bella Hadid (24) an einer Demonstration in den Vereinigten Staaten, bei der sie sich offenbar antisemitisch geäußert haben soll, sorgt für Kritik von der israelischen Regierung. Laut eines Tweets auf dem offiziellen Twitter-Account Israels habe Hadid befürwortet, „Juden ins Meer zu werfen“. Weiter heißt es: „Dies sollte keine israelisch-palästinensische Angelegenheit sein. Dies sollte eine menschliche Angelegenheit sein. Schäm dich.“

When celebrities like @BellaHadid advocate for throwing Jews into the sea, they are advocating for the elimination of the Jewish State.

This shouldn't be an Israeli-Palestinian issue. This should be a human issue.

Shame on you.#IsraelUnderAttack pic.twitter.com/PJQHT90cNy

— Israel ????? (@Israel) May 16, 2021