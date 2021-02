11.02.2021 11:37 Uhr

Schafft es Jay-Z? Nominierte für Rock & Roll Hall of Fame stehen fest

Werden sie in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen? Unter den diesjährigen Nominierten für die berühmte Ruhmeshalle befinden sich Rap-Mogul Jay-Z, die Band Foo Fighters und Sängerin Tina Turner.

Mitglied der Rock & Roll Hall of Fame – ein durchaus ehrenwerter Titel. 16 Künstler haben jetzt die Chance, in die berühmte Liste mit aufgenommen zu werden. Die zuständige Stiftung hat die diesjährigen Nominierten bekanntgegeben, für die Fans nun per Online-Voting abstimmen können.

Nominiert sind unter anderem die Rapper Jay-Z (51, „The Black Album“) und LL Cool J (53), die Foo Fighters, Iron Maiden, Rage Against The Machine, Kate Bush (62), Tina Turner (81), Mary J. Blige (50), Carole King (79) und Dionne Warwick (80). Tina Turner würde zum zweiten Mal aufgenommen werden, nachdem sie es 1991 als Teil von Ike & Tina Turner geschafft hatte. Carole King ist bereits als Songwriterin vertreten und würde diesmal als Sängerin in der Liste auftauchen. Der Frontmann der Foo Fighters, Dave Grohl (52), wurde bereits als Mitglied von Nirvana aufgenommen.

„Diese bemerkenswerte Auswahl spiegelt die Vielfalt und Tiefe der Künstler und Musik wider, die die Rock & Roll Hall of Fame feiert“, teilte der Vorsitzende der zuständigen Stiftung, John Sykes, am Mittwoch mit. In die Ruhmeshalle schaffen es lediglich Künstler, deren erste offizielle Musikveröffentlichung 25 Jahre zurückliegt. Mit Jay-Z und den Foo Fighters gibt es damit zwei neu zugelassene Acts. Bis 30. April haben die Fans Zeit, für ihre Favoriten abzustimmen. Im Mai werden die Sieger bekanntgegeben.

