Schauspieler Claus Biederstaedt ist tot

Schauspieler Claus Biederstaedt ist verstorben. Der Film- und TV-Star wurde 91 Jahre alt. Bekannt war er auch als Synchronsprecher.

Trauer um Claus Biederstaedt: Der Schauspieler ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das berichtet das ZDF unter Berufung auf seinen langjähriger Freund, Bernd Späth. Auch sein Sohn bestätigte demnach den Tod des Film- und TV-Stars.

Anfang der 50er Jahre feierte Biederstaedt in „Die große Versuchung“ sein Filmdebüt und bekam dafür 1952 den Bundesfilmpreis als bester Nachwuchsschauspieler. Auch im Fernsehen war der Schauspieler in zahlreichen Rollen zu sehen. Er drehte im Laufe seiner Karriere mit Stars wie Romy Schneider und Heinz Rühmann („Charleys Tante“). Bekannt wurde Biederstaedt auch als Synchronsprecher. Seine Stimme lieh er unter anderem Marlon Brando, Peter O’Toole oder „Columbo“ Peter Falk. Biederstaedt arbeitete zudem auch am Theater.

