Schauspieler Ernie Lively: Vater von Blake Lively verstorben

Ernie Lively mit seiner Tochter Blake im Jahr 2016 in Los Angeles. (dr/spot)

10.06.2021 07:44 Uhr

Blake Lively trauert um ihren Vater Ernie. Der bekannte US-Schauspieler starb bereits am vergangenen Donnerstag im Alter von 74 Jahren.

Der US-amerikanische Schauspieler Ernie Lively ist im Alter von 74 Jahren am vergangenen Donnerstag in Los Angeles verstorben. Das bestätigte ein Sprecher dem „People“-Magazin. Die Todesursache seien demnach Herzprobleme gewesen. Lively startete seine Karriere 1975 in der Kultserie „The Waltons“ und hatte seitdem bei zahllosen US-Fernsehproduktionen unterschiedliche Engagements. Unter anderem spielte er auch in Folgen der Serien „Falcon Crest“ und „Akte X“ mit.

Fünf Kinder

Außerdem war er in vielen Kinoproduktionen, wie zum Beispiel dem Actionkracher „Passagier 57“ mit Wesley Snipes (58) in der Hautprolle, zu sehen. Gemeinsam mit seiner Tochter Blake spielte Ernie außerdem in der Kinokomödie „Eine für 4“ und der Fortsetzung „Eine für 4 – Unterwegs ins Sachen Liebe“ mit.

Dort verkörperte er den Filmvater der Rolle seiner echten Tochter. Blake ist eines seiner fünf Kinder, die er gemeinsam mit seiner Ehefrau Elaine Lively groß zog. Auch die vier anderen Kinder Robyn, Lori, Eric und Jason sind als Schauspieler aktiv.