Schauspieler Hugh Jackman ist gegen Corona geimpft

Schauspieler Hugh Jackman nimmt Corona ernst. (ili/spot)

09.04.2021 08:04 Uhr

Schauspieler Hugh Jackman ist gegen Corona geimpft worden. Mit Fotos von seinem Impftermin will er motivieren, denn Wolverine könne ihn nicht schützen.

Der australische Filmstar Hugh Jackman (52, „Eddie the Eagle – Alles ist möglich“) hat sich diese Woche gegen das Cornavirus impfen lassen. Zum Beweis postete er zwei Fotos von seinem ersten Impftermin auf Instagram und regte dazu an, es ihm gleichzutun: „Wolverines Heilungsfähigkeit kann mich nicht vor Covid schützen. Aber der Impfstoff kann es. Holt ihn euch!“, so der Kommentar des „X-Men“-Stars. Auf dem einen Foto ist er mit Daumen-hoch-Pose zu sehen, auf dem zweiten mit der berühmten Wolverine-Pose.

Der Schauspieler reiht sich damit in eine lange Liste von Stars ein, die den Impfstoff schon erhalten haben – darunter unlängst auch Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds (44), mit dem Hugh Jackman seit Jahren eine „Fake-Fehde“ hat. Der kanadische Filmstar zeigte Anfang April ein Foto von sich mit rosa Mütze beim Piksen auf Instagram. „Endlich habe ich 5G“, scherzte er in Anspielung auf entsprechende Verschwörungstheorien.