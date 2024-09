Er wurde 67 Jahre alt Schauspieler Jacques Breuer ist tot

Jacques Breuer lieh unter anderem auch Viggo Mortensen seine Stimme. (ili/spot)

SpotOn News | 24.09.2024, 13:43 Uhr

Schauspieler Jacques Breuer ist überraschend gestorben. Der Münchner, der Viggo Mortensen seine Stimme lieh, wurde 67 Jahre alt.

Schauspieler Jacques Breuer (1956-2024) ist am 5. September überraschend in München gestorben. Das meldet die "Bild"-Zeitung am heutigen Dienstag (24.09.). Weitere Details – etwa zur Todesursache – sind nicht bekannt.

Schocknachricht bereits im November 2022

Bereits Anfang November 2022 sorgte Jacques Breuer für dramatische Schlagzeilen: Denn aufgrund von Diabetes-Komplikationen mussten ihm mehrere Zehen amputiert werden. Und auch danach bestand noch Lebensgefahr. Er wäre an den Spätfolgen und Komplikationen infolge seiner langjährigen Krankheit "fast gestorben", wie er damals der "Bild"-Zeitung sagte.

Er war ein echter Fernsehkrimi-Star

Bekannt wurde der in München geborene österreichische Spross einer Schauspielerfamilie in seiner Rolle als Peter Bathory in dem 1979 entstandenen Abenteuer-Vierteiler "Mathias Sandorf". In seiner Filmografie finden sich zudem reihenweise Fernsehkrimi-Hits wie "Derrick", "Der Alte", "Die Krimistunde", "Ein Fall für Zwei", "SOKO" und unzählige "Tatorte". Zuletzt war Jacques Breuer 2022 in "Aktenzeichen XY … ungelöst" und "Der Staatsanwalt: Die letzte Absage" zu sehen.

Darüber hinaus war auch seine Stimme sehr bekannt, denn er lieh sie dem dänisch-US-amerikanischen Schauspieler Viggo Mortensen (65) zum Beispiel für seine Rolle als Aragorn in der "Herr der Ringe"-Trilogie (2001, 2002, 2003) und vielen weiteren Produktionen.