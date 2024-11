Besonderer Meilenstein Schauspieler Jannik Schümann hat seinen Bachelor-Abschluss

SpotOn News | 07.11.2024, 16:41 Uhr

Vor sieben Jahren fing Jannik Schümann sein Studium an. Nun hat der Schauspieler seinen Bachelor beendet - und zwar mit einer sehr guten Abschlussnote!

Jannik Schümann (32) darf sich über einen besonderen Meilenstein freuen: Wie der Schauspieler auf seinem Instagram-Account stolz bekannt gibt, hat er seinen Uniabschluss in der Tasche! Und dieser kann sich sehen lassen: Sein Bachelor-Studium im Fach Englisch mit dem Zweitfach Medienwissenschaft absolvierte Schümann mit einer Abschlussnote von 1,3.

Privat könnte es nicht besser laufen

Schümann darf sich nicht nur über eine sehr gute Bachelor-Note freuen, auch in der Liebe läuft es bei ihm rund: 2020 hatte der 32-Jährige seine Beziehung zu seinem Partner Felix Kruck (38) öffentlich gemacht, vier Jahre später folgte die Verlobung – und die ging unter die Haut…

Auf seinem Instagram-Account teilte Schümann einige Schnappschüssen von dem besonderen Moment. Wie auf einem der Bilder deutlich zu erkennen ist, ließ sich Kruck ein Tattoo stechen – auf seinem Oberschenkel steht in Großbuchstaben: "How about you and me forever?" ("Wie wäre es mit dir und mir für immer?"), darunter zwei Ankreuzoptionen: "Yes" und "Fuck yeah".

In einem weiteren Video ist zu sehen, wie Schümann daraufhin mit einer Tätowiermaschine letztere Option ankreuzt. "Der Moment, in dem ich 'fuck yeah' gesagt habe", schrieb er außerdem zu dem romantischen Beitrag und fügte dem ein Ring-Emoji hinzu.

Auch beruflich lebt er auf der Überholspurt

Seit Jahren ist Schümann ein erfolgreicher Schauspieler – vor allem in seiner Rolle des Kaisers Franz in der Serie "Sisi" feierte er zuletzt großen Erfolg. Doch dieser verlangte ihm auch viel ab, wie Schümann im Interview mit RTL verrät: "Seit vier Jahren bin ich vier Monate im Jahr im Baltikum unterwegs." Um sich fernab seines Zuhauses dennoch wohlzufühlen, seien ihm bestimmte Rituale sehr wichtig: "Ich wache jeden Morgen auf und bevor ich abgeholt werde zum Set, lese ich eine Stunde und trinke einen Kaffee im Bett."

In der vierten Staffel von "Sisi" schlüpft Schümann ein letztes Mal in die Rolle des Kaisers. RTL gab bereits das Startdatum für das große Serienfinale bekannt: Demnach erscheinen die ersten beiden Folgen am 1. Dezember auf RTL+. An den darauffolgenden Sonntagen werden jeweils zwei der vier weiteren Episoden veröffentlicht. Im Free-TV können die Serienliebhaber "Sisi" ab dem 8. Dezember auf RTL mitverfolgen.