26.12.2020 17:39 Uhr

Schauspieler Jannik Schümann zeigt erstmals sein Liebesglück

Alle sollen es sehen: Mit einem Pärchenbild bei Instagram macht Schauspieler Jannik Schümann sein privates Glück öffentlich.

Glücklich lächelt Jannik Schümann (28) in die Kamera. In den Armen von Felix Kruck scheint sich der Schauspieler sichtlich wohlzufühlen. Am Samstag (26. Dezember) machte der Star aus „Dem Horizont so nah“ sein Liebesglück erstmals öffentlich. Zwar verlor Schümann über das Pärchenbild bei Instagram keine Worte, das Herz-Emoji sowie der Kuss, den Kruck ihm auf die Stirn drückt, scheinen jedoch für sich zu sprechen.

Auch Kruck, gelernter Einzelhandelsmanager und Yogalehrer aus Berlin, veröffentlichte den Schwarz-Weiß-Schnappschuss auf seiner Instagram-Seite. Stars wie Clemens Schick (48), Riccardo Simonetti (27), Jochen Schropp (42), Marco Schreyl (46) und Kostja Ullmann (36, „Sommersturm“) reagierten bereits darauf und beglückwünschten die beiden. Filmregisseur Marco Kreuzpaintner (43) schrieb außerdem: „Ihr seid toll. Ich freue mich so für euch. Super gemacht, Superstar!“ Schümanns Mutter kommentierte das Foto ebenso. Sie sei „sehr, sehr stolz“ auf ihren Sohn.

(cos/spot)