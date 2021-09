Schauspieler Richard E. Grant trauert um die Liebe seines Lebens

04.09.2021 11:01 Uhr

Auf Twitter hat Richard E. Grant mitgeteilt, das seine Ehefrau Joan gestorben ist. Die beiden waren seit 38 Jahren ein Paar.

Richard E. Grant (64) trauert um seine langjährige Ehefrau Joan Washington. Auf Twitter gab der Schauspieler bekannt, dass seine Frau in der Nacht zum 3. September gestorben ist. In dem Tweet bezeichnet Grant sie als „die Liebe meines Lebens“.

?ONLY YOU!?Joan – Love of my Life & Giver of Life to our daughter Olivia. Our hearts are broken with the loss of your Life last night. 35 years married & 38 together. To be truly known and seen by you, is your immeasurable gift. Do not forget us, sweet Monkee-mine ?????? pic.twitter.com/YcdVAVK1ja

