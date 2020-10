Schauspieler Rick Moranis auf offener Straße attackiert

02.10.2020 21:46 Uhr

Schauspieler Rick Moranis wurde auf offener Straße ins Gesicht geschlagen. Die Polizei fahndet mit einem Video bei Twitter nach dem Angreifer.

Schauspieler Rick Moranis (67, „Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft“) wurde Opfer eines tätlichen Angriffes. Wie die New Yorker Polizeidirektion dem „People“-Magazin bestätigt, attackierte ein bislang Unbekannter den früheren Filmstar in New York City auf offener Straße. Sie veröffentlichte bei Twitter ein Video des Vorfalls, das zeigt, wie der Angreifer Moranis am Donnerstagmorgen (1. Oktober) im Vorbeigehen ins Gesicht schlägt. Der Schauspieler geht daraufhin zu Boden, der Mann entfernt sich. Die Polizei bittet nun um Mithilfe, um den Mann zu identifizieren.

?WANTED?for ASSAULT October 1, 2020 at 7:24 AM, on Central Park West in the vicinity of West 70 St Manhattan. @NYPD20PCT.Reward up to $2500?Seen him? Know who he is??Call 1-800-577-TIPS or?DM us!??Calls are CONFIDENTIAL! @YourCityYourCall @NYPDDetectives @nypdchiefofpatrol pic.twitter.com/s06yNPBUBk

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 2, 2020