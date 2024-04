Nach schwerem Schicksalsschlag Schauspielerin Brigitte Zeh hat wieder geheiratet

Brigitte Zeh hat im August in Schweden geheiratet. (dr/spot)

SpotOn News | 21.04.2024, 09:34 Uhr

Vor zwölf Jahren ereilte Brigitte Zeh ein brutaler Schicksalsschlag: Ihr Partner, der Vater ihrer beiden Kinder, starb plötzlich an einem Herzinfarkt. Jetzt hat die Schauspielerin erneut geheiratet.

Die Schauspielerin Brigitte Zeh (48) ist wieder eine verheiratete Frau. Wie sie der "Bild am Sonntag" verriet, ging sie bereits im vergangenen Jahr wieder den Bund der Ehe ein: "Ich habe im letzten Sommer geheiratet." Ihr Ehemann stamme aus Schweden, deswegen habe die Zeremonie auch auf der abgelegenen schwedischen Insel Kullaberg stattgefunden. Auch der Wetter-Gott habe dem Fest seinen Segen gegeben: "Es hatte vorher drei Wochen am Stück geregnet. Und genau an diesem Tag waren es plötzlich 30 Grad und Sonne, wodurch gefühlt ganz Schweden an den Strand gegangen ist."

Das habe zu einer komischen Szene geführt, denn der Strand sei voller Badegäste in Bikinis gewesen und dazwischen die Hochzeitsgesellschaft: "Das war wirklich komisch, als ich mit meinem Brautkleid über den Strand durch die Badegäste-Schar gelaufen bin." Einen Schnappschuss von dieser Szenerie postete Zeh sogar seinerzeit auf Instagram und schrieb dazu "Einmal für immer". Dass es sich dabei jedoch wirklich um ihre Hochzeit handelte, bestätigte sie darüber hinaus allerdings erst jetzt.

Brigitte Zeh: Der Vater ihrer beiden Kinder starb an einem Herzinfarkt

Brigitte Zeh ereilte vor rund zwölf Jahren ein schwerer Schicksalsschlag. Ihr damaliger Partner starb völlig überraschend mit 37 Jahren an einem Herzinfarkt. Damals war Zeh gerade mit dem zweiten gemeinsamen Kind schwanger. Sie habe aber dennoch nie den Glauben an die Liebe aufgegeben, sondern für sich entdeckt, dass es mehrere Lebenslieben geben würde. Sie habe jedoch "bestimmt zehn Jahre" gebraucht, um den Tod ihres damaligen Partners zu verarbeiten: "Es braucht eben viele Jahre. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wo sich auch die Trauer so gewandelt hat, dass wir unsere Liebe auch zulassen dürfen und können."

Brigitte Zeh stammt gebürtig aus Baden-Württemberg und spielte bereits in zahlreichen Kinofilmen wie zum Beispiel "Keinohrhasen" oder "Die Hochzeit" mit. Auch in vielen Krimi-Produktionen wie "Tatort", "SOKO", "Großstadtrevier", "Alarm für Cobra 11" oder "Der Alte" wirkte sie bereits mit.