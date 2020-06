Schauspielerin Heather Locklear soll sich verlobt haben

Läuten bei Heather Locklear bald die Hochzeitsglocken? Die Schauspielerin soll sich mit ihrer Highschool-Liebe verlobt haben.

Freudige Nachricht von Schauspielerin Heather Locklear (58, „Melrose Place“): Die Schauspielerin soll sich mit ihrem langjährigen Freund Chris verlobt haben. Das verriet ein Freund der Familie dem US-Magazin „People“. Bereits Ende April soll er die Frage aller Fragen gestellt haben.

„Sie sind wirklich glücklich zusammen“, erklärt der Insider dem Magazin. „Ihre Familien, ihre Eltern, ihre Geschwister und ihre Tochter unterstützen sie alle und freuen sich für sie“, so die Quelle weiter. Locklears Tochter Ava (22) sei ebenfalls begeistert. Die Verlobungsgerüchte wurden durch ein Foto angeheizt, das der britischen „Mail Online“ vorliegt. Darauf ist Locklear mit einem verdächtigen Ring an ihrer linken Hand zu sehen. Eine offizielle Bestätigung der Verlobung steht allerdings noch aus.

Er ist ihre Highschool-Liebe

Heather Locklear und Chris kennen sich bereits aus Schultagen. In der Highschool waren die beiden sogar ein Paar. Nach Jahren Funkstille nahmen sie schließlich wieder Kontakt auf. Zu dieser Zeit kämpfte die Schauspielerin noch gegen ihr Suchtproblem an. Schließlich habe es 2017 erneut zwischen den beiden gefunkt. In diesem Jahr postete Locklear auch ihr erstes gemeinsames Foto auf Instagram und kommentierte das Ganze mit den Worten: „Meine Lieblingsperson auf der Welt. 40 Jahre später.“

