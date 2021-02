Schauspielerin Martha Stewart mit 98 Jahren gestorben

22.02.2021 21:27 Uhr

Martha Stewart, die vor über 70 Jahren an der Seite von Humphrey Bogart in "Ein einsamer Ort" mitspielte, ist im Alter von 98 Jahren gestorben.

Die US-amerikanische Schauspielerin Martha Stewart, nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen 79-jährigen US-Moderatorin, -Unternehmerin und -Fernsehköchin, ist tot. Der Star aus Filmen wie „Ein einsamer Ort“, in dem Stewart an der Seite von Humphrey Bogart (1899-1957) zu sehen war, starb laut ihrer Tochter bereits am 17. Februar im Alter von 98 Jahren. In einem Tweet schreibt Tochter Colleen Shelley: „Die Original-Martha-Stewart hat uns gestern verlassen. Sie spielt eine neue Rolle in einem Film mit all ihren Freunden im Himmel.“

The original Martha Stewart left us yesterday. She had a new part to play in a movie with all her heavenly friends. She went off peacefully surrounded by her family and cat.

Martha Ruth Haworth aka Martha Stewart

10-07-1922 – 02-17-2021 she had a good run.

Fare thee well Mommy pic.twitter.com/sVnVx7arIA

