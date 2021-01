21.01.2021 20:10 Uhr

Schauspielerin Nathalie Delon mit 79 Jahren verstorben

Die französische Schauspielerin Nathalie Delon ist in Paris im Alter von 79 Jahren verstorben. Das bestätigte ihr Sohn Anthony.

Nathalie Delon (1941-2021) ist tot. Die französische Schauspielerin, die durch den Kriminalthriller „Der eiskalte Engel“ an der Seite ihres damaligen Ehemannes Alain Delon (85) bekannt wurde, ist im Alter von 79 Jahren gestorben, wie ihr Sohn Anthony (56) mitgeteilt hat. Dieser postete auf Instagram ein Bild, auf dem „Ruhe in Frieden, Mama“ geschrieben steht. In einem begleitenden Kommentar erklärte er noch einmal: „Ruhe in Frieden. Nathalie Delon 1941 2021“.

Anthony Delon stammt aus der Ehe von Nathalie und Alain Delon. Der französischen Nachrichtenagentur AFP bestätigte Anthony, der wie seine berühmten Eltern Schauspieler ist, dass seine Mutter am Vormittag des 21. Januar in Paris an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben sei.

Nathalie Delon wurde im August 1941 in Marokko geboren und war von Mitte bis Ende der 1960er Jahre mit Alain Delon verheiratet, der sie auch in die Welt des Films einführte. „Der eiskalte Engel“ war ihre erste Rolle, es folgten Engagements unter anderem in „Das Mörderschiff“ neben Anthony Hopkins (83) und „Blaubart“. Auch als Drehbuchautorin und Regisseurin war sie später tätig.

