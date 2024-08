An der Seite von Timothée Chalamet Schauspielpause beendet! Gwyneth Paltrow kehrt auf die Leinwand zurück

Gwyneth Paltrow wird bald an der Seite von Timothée Chalamet zu sehen sein. (sv/spot)

SpotOn News | 29.08.2024, 12:22 Uhr

Gwyneth Paltrow kehrt aus ihrer Schauspielrente zurück und feiert fünf Jahre nach ihrem letzten Film ihr Comeback. Die Oscarpreisträgerin soll eine Rolle an der Seite von Timothée Chalamet ergattert haben.

Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow (51) kehrt nach fünf Jahren zurück auf die große Leinwand. An der Seite von Timothée Chalamet (28) soll sie in dem Film "Marty Supreme" unter der Regie von Josh Safdie (40) mitspielen. Das berichten mehrere US-Branchenblätter, wie etwa "Variety" und "Deadline".

Paltrow hatte sich in den vergangenen Jahren von der Schauspielerei zurückgezogen und sich voll und ganz ihrer Lifestyle-Marke Goop gewidmet. Mit skurrilen Produkten wie etwa einer Vagina-Duftkerze oder Vagina-Kugeln aus Rosenquarz sorgte sie für jede Menge Aufsehen. Im November 2023 verriet sie im Gespräch mit "ET Online", wer sie möglicherweise wieder vor die Kamera locken könnte: "Ich denke, Robert Downey Jr. könnte mich wahrscheinlich zurückholen."

Timothée Chalamet statt Robert Downey Jr.

Paltrow und Robert Downey Jr. (59) standen für mehrere Marvel-Filme gemeinsam vor der Kamera. In ihrer Rolle als Pepper Potts hatte sie 2019 in "Avengers: Endgame" ihren letzten Auftritt auf der großen Leinwand. Nun kehrt sie offenbar nicht mit Downey Jr., sondern mit Timothée Chalamet an ihrer Seite zurück. Der "Iron Man"-Star feiert indes sein Marvel-Comeback als Dr. Doom.

Mit Filmen wie "Sie liebt ihn – sie liebt ihn nicht" (1998), "Jane Austens Emma" (1996) und "Sieben" (1995) feierte Gwyneth Paltrow in den 1990er Jahren als Schauspielerin Erfolge. 1999 wurde sie für ihre Rolle in "Shakespeare in Love" mit einem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

In der Show "Hot Ones" sagte sie vergangenen März mit Blick auf ihrer Karriere, dass sie die Tatsache bedauere, "dass ich auf einige Filme zurückblicke, die ich in den 90er Jahren gemacht habe, und denke, dass sie heute einfach nicht mehr gemacht werden würden". Mit Bezug auf die geringen Budgets dieser Werke fügte sie hinzu: "Man erhält eine größere künstlerische Vielfalt, wenn weniger auf dem Spiel steht und die Leute ihre wahre Stimme zum Ausdruck bringen und einen Film so machen können, wie sie ihn machen wollen. Und ich denke, das sind im Allgemeinen die Filme, die mehr Resonanz finden."

Darum geht es in "Marty Supreme"

Welche Rolle Paltrow in "Marty Supreme" übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Auch über die Handlung gibt es derzeit keine Details. Das von der Produktionsfirma A24 produzierte Biopic soll auf dem Leben des Tischtennisspielers Marty Reisman (1930-2012) basieren. Den Film und Chalamets Beteiligung kündigte das Studio im Juli auf der Plattform X an.