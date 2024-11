Neuzugang in der dritten Folge Solo-Scheunenfest bei „Bauer sucht Frau“: Neuer Landwirt steigt ein Martin konnte nicht zum Scheunenfest kommen, also kommt Inka Bause in der dritten Folge von „Bauer sucht Frau“ zu ihm – mit drei „coolen“ Frauen im Schlepptau. Andere Landwirte wie „Fleischkatze“ Manfred oder Rodeo-Reiterin Jenny starten derweil in die Hofwochen.