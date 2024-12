"Pam Pam Pam" gegen "Quotentürke" „Schlag den Star“: Detlef Soost und Eko Fresh im Duell der Ehepaare

Duell der Powerpaare: Eko Fresh und Sarah gegen Kate und Detlef Soost (v.l.n.r.) (jök/spot)

SpotOn News | 18.12.2024, 14:27 Uhr

Das verspricht ein heißes Duell bei "Schlag den Star" zu werden: Im Januar messen sich Detlef Soost und seine Frau Kate mit Rapper Eko Fresh und dessen Frau Sarah.

Der eine nennt sich selbst "Quotentürke". Der andere hat als Tanz-Choreograph TV-Geschichte geschrieben. Am Samstag, 11. Januar 2025 (ab 20:15 Uhr live bei ProSieben oder Joyn), treffen bei "Schlag den Star" Rapper Eko Fresh (41) und seine Frau Sarah Bora (34) auf Detlef Soost (54) und Ehefrau Kate Hall (41). Kann sich der ehrgeizige Soost den Sieg schnappen oder krönt sich Eko Fresh zum "König von Deutschland"?

"Popstars" führte sie zusammen

"Pam Pam Pam" – mit seinen Anfeuerungsrufen für die gedrillten "Popstars"-Kandidatinnen und -Kandidaten wurde Detlef Soost Anfang der 2000er Kult. Im Laufe der weiteren Staffeln eroberte er das Herz der dänisch-englischen Sängerin Kate Hall, die bei "Popstars" als Vocal-Coach arbeitete. 2009 wurden sie ein Paar, haben seit 2010 eine gemeinsame Tochter und heirateten 2012. Soost geht, wie immer, hochmotiviert in den Wettbewerb. Sein Siegeswille ist branchenweit bekannt. Können ihm Eko Fresh und Ehefrau Sarah das Wasser reichen?

Rap-Ikone mit weichem Kern

Der in Köln geborene Eko Fresh, bürgerlich Ekrem Bora, wuchs im Rheinischen auf. Im Kölner "Schlag den Star"-Studio hat er ein Heimspiel. Erste Karriereschritte führten ihn um die Jahrtausendwende nach Berlin, Detlef Soosts "Hood". Im Rap-Genre machte sich der Sohn türkischstämmiger Eltern schnell einen Namen und erreichte 2004 mit "König von Deutschland" erstmals die Spitze der Charts. 2016 heiratete er Model und Sängerin Sarah. Im selben Jahr wurden beide Eltern eines Sohnes. Dass Eko Fresh neben harten Beats auch eine ausgeprägte weiche Seite hat, beweisen seine Beiträge zu Hits ganz anderer Gefühlslagen. So gehört die Rap-Ikone zu den Autoren von Yvonne Catterfelds einstigem Ohrwurm "Du hast mein Herz gebrochen".

Im Dezember: Mross gegen Ceylan

Rap-Ikone oder Mister "Pam Pam Pam"? Beide Paare dürften sich am 11. Januar ein heißes Tänzchen um den Sieg im Duell der Ehepaare liefern. Bereits zwei Wochen zuvor, am Samstag, dem 28. Dezember, liefern sich Moderator Stefan Mross (49) und Comedian Bülent Ceylan (48) ebenfalls ein musikalisch inspiriertes Duell. Dann heißt es Vollblut-Volksmusiker gegen Hardrock-Comedian, Ur-Bayer gegen Ur-Mannheimer. Wird da am Ende geschunkelt oder geheadbangt? Wer gewinnt am Ende 100.000 Euro?