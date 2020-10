06.10.2020 16:14 Uhr

„Schlag den Star“: Tim Wiese gegen Patrick Esume

Die ProSieben-Show "Schlag den Star" hat sein nächstes Streitpärchen gefunden: In der Show Ende Oktober werden Tim Wiese und Patrick Esume gegeneinander antreten. Im Vorfeld geben sich beide bereits angriffslustig.

Bei „Schlag den Star“ werden Ende Oktober der American-Football-Trainer Patrick Esume (46) und der Ex-Nationaltorhüter Tim Wiese (38) gegeneinander antreten, wie ProSieben am Dienstag bekanntgab. Der Coach lässt sich im Vorfeld besonders von Wieses Äußerem provozieren: „Ach, der Tim Wiese … fleischige Arme, gezupfte Augenbrauen und zu enge Jacken werden ihm an diesem Abend leider nicht helfen!“

Wiese hat da allerdings ein besseres Argument auf seiner Seite: „Seit wann ist der Coach besser als der Spieler? Ich werde so schnell mit dir fertig sein, dass du weder Wechselklamotten noch Dusche brauchst!“ Der eigentliche Kampf wird in 15 Runden am 24. Oktober auf ProSieben ausgefochten, mit Elton als Moderator und vielleicht Streitschlichter. Dem Gewinner winken 100.000 Euro.

(mia/spot)