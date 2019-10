„Schlag den Star“: Vanessa Mai und Luna Schweiger steigen in den Ring

Schlagerstar Vanessa Mai (27) und Schauspielerin Luna Schweiger (22) stehen sich bald in einem TV-Duell gegenüber. Die beiden jungen und jeder auf seine Weise erfolgreichen Frauen werden in der nächsten Ausgabe von „Schlag den Star“ gegeneinander antreten.

Bis zu 15 Runden werden die brünette Sängerin und die schauspielernde Tochter von Til Schweiger (55) sich in verschiedenen, teils lustigen Disziplinen duellieren. Moderiert wird der ganze Spaß wie immer von Elton (48), während Ron Ringguth (53) im Hintergrund wieder das Geschehen kommentiert.

Das stundenlange Battle der beiden Power-Frauen ist bereits das vierte reine Promi-Frauen-Duell der Show. Den Auftakt machten Model Larissa Marolt (27) und Moderatorin Annica Hansen (37), danach traten Sängerin Fernanda Brandao (36) und Schauspielerin Sophia Thomalla (30) gegeneinander an.

Quelle: instagram.com

Bedeutungsvoller Tag

Zuletzt sah man ein Duell Lena gegen Lena, bei dem sich Sängerin Lena Meyer-Landrut (28) mit Model Lena Gercke (31) duellierte. Alles durchaus spannende Battles, zumal man so manche Promi-Dame bestimmt noch nicht so sehr in Action gesehen hat wie in den Shows. Das Duell zwischen der „Ich sterb für dich“-Interpretin und der „Schutzengel“-Darstellerin findet noch dazu an einem historischen Tag, dem 09. November 2019 statt. Wie bedeutungsvoll das Duell wird und welche der Frauen in die Geschichtsbücher der „Schlag den Star“-Historie eingehen wird, das ist dann live auf ProSieben zu beobachten.