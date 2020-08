10.08.2020 13:58 Uhr

„Schlag den Star“: Verona Pooth tritt gegen Janine Kunze an

In der nächsten Ausgabe der ProSieben-Show "Schlag den Star" treten Werbe-Ikone Verona Pooth und Schauspielerin Janine Kunze gegeneinander an.

Im September betreten wieder zwei Damen den Ring von ProSieben: Verona Pooth (52, „Peep!“) und Janine Kunze (46, „Heldt“) werden sich am 5. September 2020 live zur Primetime bei „Schlag den Star“ aneinander messen, wie es in einer Pressemitteilung des Senders ProSieben heißt. Demnach wollen die Werbe-Ikone und die Schauspielerin beweisen, dass sie zurecht als Vorbilder gelten.

Ihre Vorbildfunktion können sie in der Show mit verschiedenen Sport- und Geschicklichkeitsspielen unter Beweis stellen. In bis zu 15 Runden treten die Frauen bei „Schlag den Star“ gegeneinander an. Die Gewinnerin erhält 100.000 Euro. Als Moderator fungiert Elton (49), Ron Ringguth (54) kommentiert.

