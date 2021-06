„Schlag den Star“: Wincent Weiss und Edin Hasanovic sind hochmotiviert

Edin Hasanovic (l.) will Wincent Weiss "an die Wand spielen". (jom/spot)

03.06.2021 11:51 Uhr

Am kommenden Samstag steht das nächste "Schlag den Star"-Duell an: Sänger Wincent Weiss tritt gegen Schauspieler Edin Hasanovic an. Die beiden Kontrahenten sind hochmotiviert, den Sieg mit nach Hause zu nehmen.

Schauspieler Edin Hasanovic (29, „Skylines“) und Sänger Wincent Weiss (28, „An Wunder“) treten am kommenden Samstag (5. Juni, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben) in der Spieleshow „Schlag den Star“ gegeneinander an. Beide Kandidaten sind heiß auf den Sieg.

„Wincent spiel‘ ich an die Wand. An diesem Abend wird er nur eine kleine Nebenrolle übernehmen. Ich kann ihm gerne beibringen, wie man vor laufender Kamera weint: Er wird’s brauchen“, stimmt sich Hasanovic in einer ProSieben-Mitteilung auf den Abend ein. Er werde sicherlich nicht gegen jemanden verlieren, dessen Vorname falsch geschrieben werde, fügt der Schauspieler noch hinzu.

„Edin ist es ja gewohnt, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Bin gespannt, wie er sich in die Verliererrolle einfindet“, kontert Wincent Weiss. „Da gewinnt er eher einen Oscar, als dass er gegen mich gewinnt. Denn eins ist klar, Edin: Auf Kuschelkurs bin ich nicht.“

Im Frauenduell holte sich Carmen Geiss den Sieg

In bis zu 15 Runden treten die Promi-Gegner bei „Schlag den Star“ gegeneinander an. Der Gewinner erhält die Siegprämie von 100.000 Euro. Moderator Elton (50) führt durch die Spiele, die Wissen, Geschicklichkeit oder Sportlichkeit abverlangen können. Als musikalische Gäste sind am kommenden Samstag Jan Delay (45) mit „King in meim Ding“ und Rea Garvey (48) mit „The One“ – FreeESC-Version – mit dabei.

In der vergangenen Ausgabe der ProSieben-Show triumphierte Carmen Geiss (56) Anfang Mai knapp über ihre Kontrahentin Claudia Effenberg (55). Das Duell zwischen der Millionärsgattin und der Ex-Spielerfrau war erst gegen 1:30 Uhr entschieden.