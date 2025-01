Und lobt seinen Manager Schlagerstar Heino genießt Winterzauber in Schladming

Heino (l.) und sein Manager (r.) beim Charity-Rennen am Montag in Schladming. (ili/spot)

SpotOn News | 28.01.2025, 09:38 Uhr

Schlagerstar Heino lässt sich das Ski-Spektakel in Schladming nicht entgehen. Der 86-Jährige genießt die winterliche Atmosphäre und den Trubel rund um das Nightrace - und ist voll des Lobes für seinen Manager.

Während sich die Ski-Elite auf das legendäre Nightrace in Schladming vorbereitet, mischt sich auch Schlagerstar Heino (86) unter die illustre Gästeschar der Veranstaltung in der winterlichen Steiermark. Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, war der Musiker einer der prominenten Gäste bei der großen Siegerehrung im Congress Schladming nach dem Charity-Rennen.

Auf seinem Instagram-Account gewährte der Musiker zudem private Einblicke in seinen Aufenthalt in Schladming. "Wir verbringen nun ein paar schöne Tage im österreichischen Schladming", schrieb Heino zu einem Foto, das ihn in Ski-Atmosphäre zeigt. Besonders stolz berichtete er von seinem Manager Helmut Werner, der sich beim Charity-Rennen sogar auf die Piste wagte: "Mein Manager hat sich sogar auf die steile Piste getraut – das war toll!" In dem Clip fügte Heino begeistert hinzu: "Ich muss sagen: Wir sind beide gut in unserem Fach."

Staraufgebot beim Ski-Event

Das eigentliche Rennen "The Nightrase Schladming" findet laut Homepage am 28. und 29. Januar statt.

Am gestrigen Montag gab es ab 15:30 Uhr ein Charity-Rennen, ab 19 Uhr fand die Startnummernauslosung auf der Showbühne statt und ab 20 Uhr wurde bei der "Bründl Sports Night"-Gala, bei der rund 600 Personen aus Sport, Politik und Gesellschaft zusammenfanden, gefeiert. Neben Heino waren auch zahlreiche Ski-Legenden wie Hans Knauß, Maria Riesch, Benni Raich und Renate Götschl sowie der bekannte TV-Koch Johann Lafer vor Ort. Den Gästen wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten – von Ausblicken auf die bevorstehenden Nachtrennen über kulinarische Höhepunkte bis hin zu artistischen Darbietungen einer Vertikaltuch-Akrobatin und eines LED-Trommlers.

Am heutigen Dienstag startet der erste Durchgang des Riesentorlaufes um 17:45 Uhr, der zweite um 20:45 Uhr. Am Mittwoch steht ab 17:45 Uhr der erste Durchgang des eigentlichen "The Nightrace" auf dem Programm und ab 20:45 Uhr der zweite. Nach der Siegerehrung wird laut Terminplan bis 1 Uhr nachts gefeiert.