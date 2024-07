Heftiger Rundumschlag „Schlampe“, „Teufel“: Billy Ray Cyrus beschimpft Tochter Miley Cyrus

Billy Ray Cyrus und Tochter Miley bei den Grammy Awards 2019. (jom/spot)

SpotOn News | 25.07.2024, 17:00 Uhr

Neue Runde im Rosenkrieg von Billy Ray Cyrus und seiner Ex Firerose. Audioaufnahmen sollen beweisen, dass der Musiker die Sängerin in ihrer Ehe verbal hart attackiert habe. Auf den Aufnahmen wettert Billy Ray Cyrus aber offenbar auch gegen seine eigene Tochter Miley.

Im vergangenen Mai hatte Musiker Billy Ray Cyrus (62) nach nur sieben Monaten Ehe die Scheidung von der australischen Sängerin Firerose (35) eingereicht. Anschließend tobte ein Rosenkrieg, in dem jetzt alte Tonaufnahmen kein gutes Licht auf den Sänger werfen. Laut britischer "Daily Mail", der die Audio-Mitschnitte vorliegen, soll Billy Ray Cyrus darauf bei einer Schimpftirade zu hören sein. Die Beleidigungen richten sich dabei aber nicht nur gegen seine Ex, sondern auch gegen seine eigene Tochter, Sängerin Miley Cyrus (31).

In einer Aufnahme soll der Musiker seinen Frust an seiner damaligen Partner auslassen, nachdem er zu spät zu einer Show auf die Bühne gekommen war. Auf einem zweiten Mitschnitt richten sich seine Beschimpfungen nicht an seine Ex, sondern an seine Tochter, die er dabei als "Schlampe" und "Teufel" bezeichnen soll. Explizit ihren Namen nennt er jedoch nicht. Auch gegen Ex-Frau Tish Cyrus (57) soll der 62-Jährige wettern. Bei Instagram scheint der Musiker sich nach den geleakten Aufzeichnungen erklären zu wollen.

Billy Ray Cyrus bezeichnet Ex als "Betrügerin"

In einer Story schreibt er: "Ja, ich wusste mir keinen Rat mehr. Mit jedem Tag, der verging, wurde mir klarer, dass etwas nicht stimmte. Und das war, bevor ich wusste, dass sie eine Betrügerin ist." Dabei meint er offenbar seine Ex. In dem Statement erklärt er außerdem: "Alles, was ich glaubte, über sie zu wissen, war eine Lüge. Sie hat versucht, meine Karriere und mein Leben zu übernehmen und den Namen Cyrus zu ihrem eigenen Vorteil zu missbrauchen. Wir sehen uns vor Gericht."

Bereits bei Einreichung der Scheidung gab Billy Ray Cyrus "unüberbrückbare Differenzen" und "unangemessenes eheliches Verhalten" als Gründe für das Beziehungsaus an. Die gesamte Ehe sei "in betrügerischer Absicht" geschlossen worden. "Wenn er das gewusst hätte, wäre er den Bund der Ehe nicht eingegangen", hieß es in Dokumenten. Firerose behauptete hingegen, Billy Ray Cyrus habe sie monatelang "extremem verbalen, emotionalen und psychologischen Missbrauch" ausgesetzt.

Der Vater von Popstar Miley Cyrus und die Sängerin Firerose kennen sich nach eigenen Angaben bereits seit 14 Jahren und lernten sich am Set von "Hannah Montana" kennen. 2021 hätten sie dann begonnen, gemeinsam Musik zu machen, woraus sich eine Liebe entwickelt habe. Im August 2022 verlobte sich das Paar, im Oktober 2023 folgte die Hochzeit. Zuvor war Cyrus 28 Jahre lang mit Tish Cyrus verheiratet.