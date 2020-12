22.12.2020 12:27 Uhr

Schlönvoigt -Gattin Hanna Weig mit Rolle bei „Verbotene Liebe“

Hanna Weig spielt die Rolle der zickigen Empfangsdame Sybille Schütz. Die schöne Influencerin, die im bayrischen Vohenstrauß aufwuchs, startete ihre Karriere als Model und feiert jetzt ihr Schauspiel-Debüt bei "Verbotene Liebe - Next Generation".

2018 heiratete Hanna den „GZSZ“-Star Jörn Schlönvoigt. Das Paar hat eine dreijährige Tochter und lebt in Berlin. Für den Dreh musste Hanna sich schweren Herzens für einige Tage von Töchterchen Delia verabschieden. „Ich war nur ein paar Tage von Delia getrennt und habe sie natürlich sehr vermisst. Aber da ich mich voll auf den Dreh konzentriert habe, ist die Zeit wie im Flug vergangen.“ Hat Jörn ihr denn den einen oder anderen Tipp gegeben? „Klar hat mich Jörn unterstützt, aber eher als Ehemann und nicht als Schauspielcoach“, lacht die 24-Jährige.

Darum geht’s

Auch wenn alles auf dem Schloss der Verhovens drunter und drüber geht, der schöne Schein muss gewahrt werden. Evas (Stephanie Japp) Geburtstag steht an und ihr zu Ehren soll es eine große Gartenparty geben. Obwohl sie nach ihrem Nervenzusammenbruch noch in der Klinik ist, hat Carla von Lahnstein (Claudia Hiersche), die als Eventmanagerin engagiert ist, das Fest organisiert.

Währenddessen versucht sich Josefin (Sina Zadra) in das Unternehmen einzuarbeiten und ihre Gefühle für Alexander (Frederik Götz) zu vergessen. Doch der Start im im Verhoven-Imperium ist nicht einfach, denn bereits die Empfangsdame Sybille Schütz (Hanna Weig) lässt sie auflaufen. Nur Ansgar von Lahnstein (Wolfram Grandezka) hat Erfolg, seine Affäre mit Livia Verhoven (Livia Matthes) macht sich immer mehr bezahlt und bereitwillig plaudert sie wichtige Informationen aus. Und Olli (Jo Weil) und Paul (Lennart Betzgen) schweben im siebten Himmel. Ihre Gefühle werden immer stärker, sie würden am liebsten jede freie Minute zusammen verbringen.

Roberts neuer Plan

Auch Josefin ist zur Geburtstagsfeier eingeladen und will bei ihrem Einstand als neue Teilhaberin glänzen. Während sie sich stylt, kann ihr Exfreund Finn (Martin Walde), der sich in ihrer Abwesenheit um die gemeinsame Tochter Ava kümmert, seine Augen nicht von ihr lassen. Doch Josefin weicht ihm aus. Immerzu muss sie an Alexander denken.

Edle Kristallgläser, Silber, weiße Tischdecken, üppige Blumenbouquets, ein exquisites Menü und Heerscharen von Bediensteten: Alles scheint perfekt, selbst Eva nimmt sich zusammen, doch inmitten der der fröhlichen Stimmung lässt Robert (Heinz Hoenig) die Bombe platzen. Er will das nachhaltige Modelabel „Greenlights“ nun doch vorantreiben, doch nicht mit seinen drei Kindern, die alle ihre Leidenschaft in den Aufbau gesteckt haben, sondern allein mit Alexanders Studienfreund und Modeunternehmer Pontus Jacobs (Carl Bruchhäuser). Alexander, Livia und Paul (Lennart Betzgen) sind entsetzt!

