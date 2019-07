Schmeißt Adele den Junggesellinnen-Abschied für Jennifer Lawrence?

Freitag, 5. Juli 2019 13:06 Uhr

Britenstar Adele will einen Junggesellinnenabschied für Jennifer Lawrence organisieren. Die ‚Hello‘-Interpretin organisiert offenbar eine riesige Party für die 28-jährige Oscar-Preisträgerin, die demnächst angeblich vor den Traualtar treten will.

Ein Insider verriet gegenüber der britischen Gazette ‚Sun‘: „Adele will etwas für Jennifer organisieren und hat schon Einladungen verschickt. Es ist im Moment alles top secret, aber die Gäste wissen langsam Bescheid und es sieht so aus, als würde es eine ziemlich wilde Sache werden. Jennifer liebt es, zu feiern, also könnte an diesem Tag alles passieren.“

Dem Berichten zufolge sollen unter anderem Kris Jenner und Kim Kardashian West bei der Party erscheinen, allerdings müssen alle Anwesenden ein Dokument unterschrieben, das sie dazu verpflichtet, nichts über den Abend auf Social Media zu posten. Na dann werden die Kardashians wohl absagen…

Quelle: instagram.com

„Sie hat in einen Eimer gepinkelt“

Bereits seit Jahren sind die Schauspielerin und die Sängerin gute Freundinnen. Erst im März verbrachten sie gemeinsam eine ausgelassene Party-Nacht in New York und hinterließen dabei einen bleibenden Eindruck, unter anderem bei Schauspieler Alan Cumming, dessen Lounge-Club ‚Club Cumming‘ sie an diesem Abend auch besuchten.

Im Gespräch mit ‚People Now‘ verriet Alan nun: „Wir hatten eine unglaublich lustige Zeit das eine Mal, als Jennifer Lawrence und Adele vorbeikamen. Sie sind nach unten gegangen in den Keller und Jennifer hat sich ihr Make-Up von den Drag-Queens machen lassen. Sie hat in einen Eimer gepinkelt, weil sie keine Lust hatte, den ganzen Weg wieder nach oben zu gehen. Und Adele rief nur: ‚Sie ist das Gesicht von Chanel.'“