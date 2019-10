Schmusesänger Lewis Capaldi: „Ich fühle mich wie ein Wrestler“

Lewis Capaldi fühlt sich durch seinen Erfolg manchmal wie ein Wrestler. Der 23-jährige Sänger schaffte es mit seiner Single ‚Someone You Loved‘ die Billboard Hot 100 Charts anzuführen. Doch manchmal ist der junge Musiker mit seinem eigenen Erfolg in den USA immer noch überfordert.

Im Interview mit ‚Billboard Pop Shop Podcast‘ erklärte er: „Es fühlt sich so an, als wäre ich Amerikas Sweetheart, zumindest für diesen Moment. Zumindest für diesen flüchtigen Moment.“

Quelle: instagram.com

Und weiter: „Es fühlt sich so an, als wäre ich der Liebling in ganz US-Amerika. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich sagenhaft an. Ich fühle mich wie ein Wrestler, der nach draußen [in den Ring] geht und da ist die amerikanische Flagge und ich rufe ‚USA! USA!‘ So fühlt es sich an, wie ein Wrestler.“

Mitten im Ring

Trotz seines enormen Erfolges kann sich der gebürtige Schotte nicht erklären, wie oder warum es zu seiner großen Beliebtheit gekommen ist:

„Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin glücklich! Ich habe keine Ahnung, warum die Klavier-Ballade geschafft hat, was sie geschafft hat. Ich habe nie erwartet… wir schrieben einen großartigen Song… Ich schrieb einfach einen Song und dankbarerweise scheinen die Leute ihn zu mögen und vielleicht werde ich in der Lage sein, meine Rente in den nächsten Monaten zu zahlen.“