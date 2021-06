Schock für Anna Heiser: Sie hat sich mit Corona infiziert

Gerald und Anna Heiser mit ihrem Sohn Leon, 2021. (aha/spot)

15.06.2021 11:35 Uhr

Vor rund einer Woche bekam "Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser ihre erste Corona-Schutzimpfung. Nun wurde sie positiv auf das Virus getestet.

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser (30) wurde positiv auf Corona getestet! Das teilte sie ihren Fans jetzt in ihrer Instagram-Story mit. „Hallo ihr Lieben, ich wollte mich kurz bei euch melden. Wir haben gestern die Ergebnisse von unserem PCR-Test gekriegt. Und ironischerweise hieß es, dass Gerald negativ ist und ich bin positiv“, erklärte sie am Montagabend. Da Gerald (36) aber ebenfalls schon länger stärkere Symptome aufzeige, würden sich nun beide in Quarantäne befinden: „Nach Absprache mit unserem Arzt gehen wir einfach davon aus, dass wir beide Corona-infiziert sind.“

Doch wie schützen sie ihren kleinen Leon nun vor einer Ansteckung? Im Kontakt mit ihrem im Januar geborenen Sohn sollen die beiden eine Maske tragen und auf ihre Hygiene achten, habe ihr Arzt ihnen empfohlen. Bis sie sich auskuriert habe, werde sie sich vorerst zurückziehen: „Ich werde mich erst wieder bei euch melden, wenn wir fit sind.“ Vor rund einer Woche hatte Heiser ihre erste Corona-Schutzimpfung erhalten.