Schock für „Grey’s Anatomy“-Fans: Dieser Star steigt aus

Die Besetzung von "Grey's Anatomy" hat in den vergangenen 17 Jahren - bis auf einige Stammdarsteller - immer mal wieder gewechselt. (wag/spot)

07.05.2021 09:45 Uhr

Ein weiterer beliebter Charakter verlässt "Grey's Anatomy" in Staffel 17. Die betreffende Figur war seit Staffel sechs Teil der Hitserie. Achtung, Spoiler!

Die Fans von „Grey’s Anatomy“ müssen sich auf den Abschied einer weiteren beliebten Serienfigur einstellen. Wie unter anderem „The Hollywood Reporter“ berichtet, verriet dies eine neue Folge des Hitformats, die am Donnerstagabend (6. Mai) über die US-TV-Bildschirme flimmerte. Achtung, Spoiler!

Achtung, Spoiler! Ein Gastauftritt kündigt den Serienausstieg an

Bei dem nächsten Serienaussteiger handelt es sich um Dr. Jackson Avery alias Jesse Williams (39). Sein anstehender Abschied vom Grey Sloan Memorial Hospital kündigte sich demnach in der jüngst ausgestrahlten Episode mit dem Gastauftritt einer beliebten ehemaligen Serienfigur, Dr. April Kepner (Sarah Drew, 40), an. Der Grund ihrer kurzzeitigen Rückkehr ist nun klar: Gemeinsam mit ihr und der gemeinsamen Tochter Harriet wird Avery nach Boston umziehen, um die Leitung der Familienstiftung zu übernehmen und sich komplett seiner philanthropischen Arbeit zu widmen.

Jesse Williams und Sarah Drew waren in Staffel sechs zeitgleich Teil der „Grey’s Anatomy“-Besetzung geworden – zunächst als Nebendarsteller, ein Jahr später in Hauptrollen. Drew hatte ihren Abschied bereits 2018 in der 14. Staffel gefeiert.

Dank „für die grenzenlosen Möglichkeiten“

Jesse Williams‘ Vertrag lief mit der 17. Staffel aus. Zum letzten Mal wird er in der Episode „Tradition“ zu sehen sein, die in den USA am 20. Mai über die Bildschirme flimmert. In einem Statement erklärte er sich „auf ewig dankbar für die grenzenlosen Möglichkeiten, die mir von Shonda (Rhimes), dem Sender, Studio, den anderen Besetzungsmitgliedern, unserer unglaublichen Crew, [Showrunner] Krista (Vernoff), Ellen (Pompeo) und Debbie (Allen) geboten wurden“. Er habe „als Schauspieler, Regisseur und Person das unerhörte Glück gehabt, so vieles von so vielen zu lernen“.

Der 39-Jährige folgt mit seinem Ausstieg bei „Grey’s Anatomy“ einer ganzen Reihe von Stars, die zuvor einmal Teil der Dramaserie waren. Unter ihnen: Justin Chambers (50), Katherine Heigl (42), Sandra Oh (49), Eric Dane (48) und Patrick Dempsey (55). Letzterer ist in der aktuellen Staffel in einem überraschenden Cameo-Auftritt erneut zu sehen.

Die neuen Folgen der Arztserie laufen seit dem 28. April immer mittwochs bei ProSieben. Jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung gehen die neuen Folgen zudem beim hauseigenen Streamingdienst Joyn sowie bei Disney+ online.